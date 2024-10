Avec l’Analogue 3D, vous pourrez lancer vos cartouches Nintendo 64 en 4K… mais il faudra y mettre le prix

L’Analogue 3D est une réimagination quasi parfaite de la Nintendo 64, compatible avec les cartouches d’origine, mais aussi avec votre téléviseur 4K.

Analogue

Annoncée en octobre 2023, l’Analogue 3D fait enfin une entrée remarquée dans le monde du rétro gaming. Cette console vise à faire revivre aux joueurs l’expérience de la Nintendo 64 avec toutes les fonctionnalités attendues sur une console moderne.

Analogue 3D, la N64 en 4K, rien que ça

Connu pour ses propositions premiums et onéreuses de consoles rétro gaming (l’Analogue Pocket), Analogue s’attaque ici à un monument des consoles 3D avec la Nintendo 64. Le constructeur promet une compatibilité à 100% avec toutes les cartouches d’origine de la console, rien que ça.

La machine n’utilise en aucun cas l’émulation, mais intègre une puce FPGA Intel LE Altera Cyclone 10GX. Concrètement, il s’agit ici d’émuler le socle matériel de la Nintendo 64 et non seulement logiciel. La console a toujours été une plaie à émuler sur PC, il s’agit donc d’une avancée considérable.

Analogue

Les avantages sont nombreux : en plus de la compatibilité avec le matériel et les accessoires d’origine, les jeux seront plus stables et ne souffriront pas des limitations de l’émulation (performance, input lag, audio désynchronisé …)

Analogue annonce aussi un rendu en 4K avec un upscaler maison pour jouer à vos jeux N64 sur n’importe quel écran ou téléviseur moderne. Pour les plus nostalgiques, des modes d’affichage permettront d’imiter les écrans cathodiques (CRT) de l’époque.

Une nouvelle carte manette moderne

Si l’Analogue 3D est compatible avec les manettes N64 d’origine, grâce à la présence de quatre ports de l’époque, la console est aussi compatible avec des manettes sans-fil Bluetooth.

8BitDo

Le constructeur s’est associé avec 8BitDo pour concevoir une manette sans fils (vendue séparément) reprenant les grands principes de l’iconique gamepad de la Nintendo 64. Avec en prime des joysticks à effet Hall pour se prémunir de tout drift après de nombreuses heures de jeu.

Analogue

Enfin, l’Analogue 3D embarque un tout nouvel OS, le 3Dos, pour lancer et configurer ses jeux via une interface rétro et minimaliste. La console est d’ailleurs compatible Wi-Fi Dual Band (2,4 et 5 GHz), Bluetooth (Classic et LE) et intègre plusieurs ports USB et un port carte SD.

Prix et disponibilité

Les précommandes de la console débuteront le 21 octobre à 17h heure française sur le site d’Analogue. La console est vendue au prix de 249,99 dollars en coloris noir ou blanc. Les livraisons sont prévues pour le début de l’année 2025.

La manette 8BitDo sera vendue à 39,99 dollars, aussi en noir et en blanc.