Cette console va vous permettre de jouer en 4K à vos cartouches N64

Analogue passe au 64-bit avec l'Analogue 3D, sa machine supportant nativement les cartouches Nintendo 64, le tout jouable en 4K.

Analogue, les ténors du matériel rétro-gaming et constructeurs de machines supportant les cartouches de consoles comme la NES, Super NES et récemment la Gameboy avec l’Analogue Pocket, vont encore entretenir votre fibre nostalgique. La société vient d’annoncer qu’elle travaillait sur l’Analogue 3D, sa version de la Nintendo 64 compatible avec les écrans 4K.

Une Nintendo 64 à la fois rétro et moderne

C’est bien connu, Nintendo ne propose pas d’émulation convaincante de ses jeux Nintendo 64 sur sa console Switch. Analogue compte corriger cet affront avec l’Analogue 3D, qui sera compatible avec les cartouches d’origine de la console, sans utiliser le moindre processus d’émulation grâce à la programmation FPGA (qui imite le langage de la console d’origine).

Si l’Analogue 3D est compatible 4K, elle pourra aussi proposer des modes d’affichages imitant les flux des anciens écrans CRT et PVM, comme il est désormais de mise sur ce type de machine. La console proposera des manettes sans fil de la marque 8BitDo au design se rapprochant de l’originale.

La première console d’Analogue en 3D

C’est une étape majeure dans l’histoire d’Analogue qui travaille sur l’Analogue 3D depuis trois ans maintenant selon son fondateur Christopher Taber (via The Verge). En plus de répondre à la frustration des fans de Nintendo, elle marque un vrai tournant technologique pour ce type de machine, proposant ainsi une alternative fiable et fidèle aux amateurs de rétro-gaming attachés à leurs cartouches d’origine.

On n’en sait pour l’instant pas beaucoup plus sur l’Analogue 3D qui est prévue pour 2024 sans prix annoncé pour le moment. Et au vu de l’engouement généré par les anciennes machines du constructeur, il faudra être vif et patient pour espérer mettre la main dessus.