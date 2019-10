Analogue annonce la Pocket, une console pensée pour les jeux Game Boy, mais aussi Game Gear, Neo Geo Pocket Color ou Atari Lynx.

Tous les trentenaires ou plus, et même certains autres plus jeunes, gardent un souvenir nostalgique de leurs premières consoles, créant un véritable marché du rétrogaming. Que ce soit en occasion, où certains titres s’envolent à des prix faramineux, où par le biais de nouvelles consoles émulant une vingtaine de jeux qui jouent davantage sur la corde sensible des collectionneurs que sur la préservation du patrimoine, les jeux rétros ont la belle vie.

Analogue de son côté est une entreprise qui souhaite « créer des produits pour célébrer et explorer l’histoire du jeu vidéo avec le respect qu’elle mérite ». C’est dans cette optique que la société a créé Pocket, une console de jeu rappelant fortement la* GameBoy et capable de lire plus de 2780 jeux de Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, ainsi que des jeux de Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx à l’aide d’adaptateurs spéciaux.

L’Analogue Pocket est cependant moderne. Avec son écran LCD de 3,5 pouces en 1440p (1600 x 1440 pixels), elle affiche une résolution dix fois supérieure à celle de la console originale. Par ailleurs, comme la Nintendo Switch, l’Analogue Pocket peut se connecter à un dock relié en HDMI à un téléviseur. Connectez-y une manette 8bitdo à l’ancienne et vous aurez une plateforme parfaitement confortable pour profiter de vos anciens jeux préférés.

Sur la console, on retrouve une croix analogique traditionnelle, ainsi que 4 boutons de jeu et 3 boutons de menu. Une interface plus complète donc que la GameBoy traditionnelle. Elle embarque également une batterie Li-ion, réglant l’un des principaux problèmes de la GameBoy (les piles), un port microSD, un port USB-C, un port Link (pour connecter 2 consoles à l’ancienne) et un port jack 3,5 mm.

Pas d’émulation, mais…

Sur le site officiel, Analogue précise bien qu’il s’agit de jouer avec les cartouches, et non de faire de l’émulation de jeu. Elle intègre néanmoins Nanoloop, une plateforme de création audio, et propose un accès complet aux couches matérielles aux développeurs.

Cela signifie qu’il n’est pas totalement exclu de voir arriver des ROM dessus à l’avenir.

Prix et date de sortie

L’Analogue Pocket sera proposé à 199 dollars en 2020. Son dock, vendu séparément, n’a pas encore de tarif défini. Les quantités seront limitées, et il est donc préférable de s’inscrire sur le site officiel pour être sûr d’en obtenir une.

