PC, Xbox, PlayStation : quelle est la meilleure version d’Elden Ring ?

Elden Ring s'impose depuis la publication des tests comme un grand chef-d'œuvre du jeu vidéo. Voici sur quelle plateforme y jouer pour profiter au mieux du magnum opus de From Software.

Jeu de la décennie, un coup de maitre, nouveau chef-d’œuvre, dire que Elden Ring a su conquérir la presse spécialisée serait un bien euphémisme. Le nouveau titre du studio From Software qui sort ce vendredi 25 février 2022 est d’ores et déjà l’un des jeux les mieux reçus par la critique de l’Histoire du jeu vidéo. Autant dire qu’il devrait faire date dans l’industrie.

Si vous connaissez le studio From Software, vous ne serrez pas surpris d’apprendre que Elden Ring peut aussi souffrir parfois de quelques légères faiblesses techniques, en particulier pour sa sortie. Heureusement les premiers tests sur PC, PlayStation et Xbox permettent de se faire une idée plus précise des performances du jeu. Si vous hésitez encore sur votre plateforme de choix, voilà qui devrait vous permettre d’y voir plus clair.

Le média Digital Foundry a pu commencer ses tests en profondeur sur le jeu pour chaque plateforme. Malheureusement, aucune n’offre un niveau de performance idéal et il va falloir faire des choix.

Xbox : vérifiez si votre écran de jeu est compatible VRR

Sur Xbox Series S et X, le jeu tourne à un niveau situé entre 40 et 60 images par seconde que ce soit en mode qualité ou performance. Sur la plus petite console de Microsoft, Elden Ring va simplement tomber plus fréquemment autour des 40 FPS que la Xbox Series X plus puissante. Dans tous les cas, ce manque de constance peut donner un résultat frustrant chez certaines joueuses et certains joueurs.

Heureusement, les consoles de Microsoft peuvent apporter une solution pour au moins mitiger le problème : la compatibilité avec le VRR, ou Variable Refresh Rate. Cette technologie permet de synchroniser le rafraichissement de l’image envoyée par la console et celui du téléviseur. Si votre écran est compatible, il est vivement conseillé d’activer cette fonction qui va permettre de gommer en partie les variations de fréquences du jeu.

PlayStation : une version PS4 meilleure que la version PS5 ?

Côté PlayStation, le Variable Refresh Rate n’est pas pris en charge pour le moment. Il faut donc trouver une autre solution, car, là aussi, Elden Ring fait varier sa fréquence entre 45 et 60 images par seconde sur PS5. Digital Foundry note que sur PS5, le jeu tourne généralement mieux que sur Xbox Series X, sans atteindre la perfection du 60 FPS.

Le site Digital Foundry a toutefois mis le doigt sur une solution ingénieuse pour atteindre une fluidité parfaite : jouer à la version PlayStation 4. En effet, contrairement à ce que Microsoft propose sur Xbox, il est possible de joueur sur PlayStation 5 aux jeux dans leurs versions PS4. Ici, cela permet de faire tourner le jeu à 60 images par seconde sur PS5. Évidemment cela ne se fait pas sans contrepartie, dans ces conditions, Elden Ring offre une définition plus faible de 1800p maximum, grâce à une technique d’upscaling, et avec une qualité graphique inférieure à la version PS5 du jeu.

Pour jouer à Elden Ring à 60 images par seconde, la meilleure (et seule) solution à sa sortie et de jouer à la version PS4 sur PS5.

Elden Ring est disponible à 54,99 euros sur PS4 sur Amazon (avec mise à niveau vers la version PS5 inclus sans frais), sur Cdiscount et sur Fnac.com (10 euros offerts en bon d’achat pour les adhérents)

Et sur PC ? Meilleure version en devenir

Habituellement, on peut compter sur le surplus de puissance des PC haut de gamme pour atteindre un niveau de qualité graphique et de performances sans failles. Dans le cas d’Elden Ring, malheureusement ce ne sera pas encore le cas. Avec le patch 1.02 du jeu, Digital Foundry a détecté de nombreux petits problèmes de performances. Par exemple, le jeu a quelques ralentissements à la première apparition d’un effet visuel, d’un ennemi ou d’une nouvelle zone. Aux autres apparitions de ces éléments, le média note que les problèmes de performances disparaissent. On peut également mentionner un problème de performances en changeant de zones, qui peut faire sauter quelques images par minute ou faire chuter la fluidité du jeu de 60 à 40 images par seconde.

Qualité basse Qualité maximale

Le média pointe du doigt l’utilisation pour la première fois par From Software de l’API DirectX 12 qui permet de développer des jeux « plus près du métal » c’est-à-dire avec un plus haut niveau d’optimisation demandé et permis. D’autres titres DX12 ont été victime de ce genre de problèmes. Espérons qu’ils seront corrigés avec des patchs ultérieurs. Si c’est le cas, la version PC du jeu pourrait bien devenir la plus performante sur le papier.

Le site Rock Paper Shotgun a pu comparer le jeu avec les paramètres graphiques au maximum et au minimum, dans les deux cas en 2560 x 1440 pixels. La différence en termes de qualité d’image ne semble pas sauter au yeux entre les deux versions. On peut surtout noter une meilleure gestion des ombres et un meilleur affichage des détails sur la distance avec la version au maximum.

Quelle version du jeu choisir ?

Si vous avez le luxe de pouvoir choisir entre la version PC, PlayStation ou Xbox de Elden Ring et que vous hésitez, voici nos recommandations.

Si vous souhaitez à tout prix maximiser les performances, nous vous recommandons de jouer à la version PS4 du jeu sur une PlayStation 5.

Si vous souhaitez plutôt privilégier la qualité d’image sans trop sacrifier les performances, et que vous avez un téléviseur récent compatible VRR, alors la version Xbox semble à privilégier.

Enfin, la version PC semble la plus gourmande et la moins peaufinée de toutes en l’état, mais c’est celle qui pourrait le mieux se peaufiner avec le temps.

