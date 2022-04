Trente ans après sa sortie, Doom passe au ray tracing

Pour la science et la beauté du jeu, un moddeur a porté le ray tracing sur DOOM. De quoi transfigurer les effets de lumière et d'ombres du titre d'id Software... lancé en 1993.

Tel Prométhée offrant le feu aux hommes, sultim-t prodigue généreusement le ray tracing aux fans de DOOM. Sur GitHib, ce moddeur a mis en ligne il y a quelques jours PrBoom : Ray Traced 1.0.2, un mod qui permet d’ajouter au classique d’id Software les reflets dynamiques et les ombres classieuses popularisés par Nvidia. Presque 30 ans après sa sortie, le titre profite ainsi d’un lustre qu’il n’avait jamais connu, avec une atmosphère grandement renforcée par la modernité de cette surcouche visuelle presque anachronique.

Ce mod est bien sûr accessible gratuitement, mais il vous faudra du matériel compatible pour en profiter. Et malheureusement, pas n’importe lequel. Du moins pas encore.

Vous avez une carte Nvidia récente ?

Comme le précise Engadget, ce nouveau mod pour DOOM ne sera pas accessible aussi largement que le jeu lui-même (jouable sur à peu près n’importe quoi, même sur des configurations très inattendues). Il faut en effet disposer d’une carte graphique Nvidia récente pour en profiter. Comprenez par là qu’à cette heure, sultim-t n’a pas encore adapté son mod aux GPU AMD. Et selon toute logique, les premiers GPU Intel ARC, attendus très bientôt, ne seront pas non plus supportés.

Quoi qu’il en soit, si vous avez l’habitude d’installer des mods, l’ajout du ray tracing sur DOOM ne devrait pas vous poser de problème. Notez qu’il faut quand même avoir un fichier Doom.wad original pour pouvoir mener l’opération à bien. Il faut aussi disposer du portage source PrBoom, accessible à cette adresse. Une fois l’installation complétée, les trois premiers épisodes du jeu seront éclairés comme jamais pour le plus grand plaisir de vos mirettes.

