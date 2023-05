Ce plagiat de Zelda Tears of The Kingdom sur smartphone n’existe pas vraiment

Une vidéo d'un jeu mobile copiant The Legend of Zelda Tears of The Kingdom fait le tour du web. Au-delà de la pub, le jeu n'a en réalité aucun rapport avec le chef-d'œuvre de Nintendo.

Avec son succès critique et commercial, The Legend of Zelda Tears of The Kingdom a déjà la quasi-assurance d’être le jeu de l’année 2023. Un succès qui va aussi lui valoir d’être pris en exemple par d’autres titres en se rapprochant parfois du plagiat.

Un premier exemple fait déjà le tour du web. Le jeu Kung Fu Saga diffuse une publicité sur Internet présentant un « tout nouveau donjon aérien » qui reprend trait pour trait l’esthétique de la zone de départ du chef-d’œuvre de Nintendo. Il s’agit en réalité d’une technique marketing de plus en plus à la mode pour certains jeux mobiles.

Une publicité pour un jeu qui n’existe pas

Dans la courte vidéo, que l’on peut retrouver sur la chaîne NintenTime, le jeu Kung Fu Saga présente une nouvelle mise à jour censée ajouter un donjon.

Les joueurs de Zelda Tears of The Kingdom pourront reconnaitre la zone de départ, dans des teintes jaunes automnales, ains que deux pouvoirs présentés par le Kung Fu Saga : d’abord une copie du pouvoir de Rétrospective puis une copie d’Amalgame présentée comme « une nouvelle fonction de synthèse d’arme ». Comme dans Zelda, le personnage fusionne une branche d’arbre avec un rocher pour créer un maillet.

Sauf que voilà, le gameplay présenté dans cette publicité n’existe pas vraiment dans le jeu. En fait, Kung Fu Saga ne ressemble même pas à un jeu d’action RPG avec une caméra derrière le personnage comme le présente ici la publicité.

Kung Fu Saga est en réalité plus proche d’un MMORPG avec une caméra très éloignée semblable à celle d’un MOBA. Même l’esthétique s’éloigne nettement de celle de la publicité pour revenir à quelque chose de plus proche d’un jeu comme Genshin Impact.

Une pratique de plus en plus courante

Il s’agit d’une vraie tendance dans l’écosystème des jeux mobiles gratuits. Les publicités présentées sur les réseaux sociaux ou à l’intérieur des jeux, souvent obligatoire à regarder pour recevoir du temps de jeu ou des vies, reflètent de moins en moins la réalité du jeu qu’elles présentent.

Évidemment, toute publicité peut et doit embellir la réalité pour vendre son produit. Il y a toutefois une frontière à ne pas franchir entre embellir la réalité et présenter un tout autre produit. De plus en plus de jeux gratuits sur le web ou sur mobile franchissent allègrement cette frontière. Le cas de Kung Fu Saga en est le parfait exemple.

