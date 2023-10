Cities Skylines 2 : ne l’achetez pas tout de suite, on vous explique pourquoi

Le jeu de construction de ville édité par Paradox Interactive connait un lancement mouvementé sur PC, à cause d'un niveau de performance inacceptable pour de nombreux joueurs.

C’est l’un des jeux les plus attendus de l’année par les amateurs de jeux de gestion : Cities Skylines 2 est disponible sur Steam et le Game Pass depuis le 24 octobre. Le jeu connait déjà un franc succès avec plus de 100 000 joueurs en simultané au pic d’affluence.

Cependant, cette sortie est entachée par des soucis de performance d’envergure. On a testé le jeu et on confirme.



Cities Skylines 2 : 15 FPS sur un GeForce RTX 4080

Beaucoup de joueurs ont fait état d’un niveau de performance très décevant une fois Cities Skylines 2 lancé. Nous avons pu en faire l’expérience : sur un PC équipé d’un Core i9-13900K et d’une GeForce RTX 4080 en définition 4K et réglages au maximum, nous atteignons difficilement les 15 images par seconde au tout début du jeu.

Nous n’affichons aucun bâtiment, ne simulons aucun trafic ou système pouvant prendre des ressources sur le processeur ou même la carte graphique. Nous ne faisons que zoomer sur… un arbre. Et pourtant, notre GPU à 1400 euros tourne à plein régime. S’agirait-il de l’arbre le plus gourmand de l’Histoire du jeu vidéo ?

Évidemment, le niveau de performance est supérieur en définition 1440p (autour des 40 FPS) et en 1080p (environ 80 FPS). Mais il y a visiblement quelque chose qui cloche dans le socle technique du jeu de Colossal Order.

Un guide officiel d’optimisation a été rendu public par le studio sur la page Steam du jeu, avec des recommandations sur certaines options à désactiver, comme la profondeur de champ ou la qualité des volumétriques. Sans ces réglages, la proposition graphique du jeu se voit nettement appauvrie.

Vous pouvez en dernier recours activer la résolution dynamique, qui se base sur le FSR1 d’AMD. Une fois l’option activée, les performances sont multipliées par presque cinq, mais le jeu se met alors à scintiller en affichant tous les artefacts temporels qu’il peut.

De l’aveu du studio, il s’agit ici d’une solution temporaire avant l’arrivée du FSR2 mais aussi du DLSS de Nvidia, deux solutions d’upscaling qui amélioreront grandement les performances ainsi que la qualité d’image.

Paradox déjà au travail

L’éditeur du Cities Skylines 2, Paradox Interactive, s’était déjà prononcé en amont de la sortie du jeu, avouant que les équipes n’avaient pas atteint leurs objectifs de performance. Ce constat n’a visiblement pas provoqué de retard de lancement, ce qui aurait pu être vivement bénéfique au jeu.

Aujourd’hui, Paradox s’est de nouveau exprimé sur Steam en évoquant son objectif original, celui de faire tourner le jeu à 30 images par seconde :

Il convient de préciser que pour un jeu de ce type, l’objectif de performance est de tourner à un minimum de 30 FPS. Dans un jeu de construction de ville, il n’y a pas de réel avantage à viser un taux d’images par seconde plus élevé (contrairement à un jeu de tir multijoueur), car une ville en pleine croissance va forcément saturer votre processeur.

Cela ne veut pas dire pour autant que le studio va faire l’impasse sur des améliorations techniques. Toujours dans le même communiqué, on apprend que le développeur est déjà à l’œuvre pour réduire les saccades, optimiser la charge des réglages les plus gourmands sur la carte graphique ainsi que sur le processeur.

Mais en l’état, on ne peut pas vous conseiller d’acheter Cities : Skylines II, sauf si vous acceptez d’y jouer en 1080p ou avec des réglages au minimum.