Cities Skylines II : quelle configuration PC pour jouer au simulateur d’embouteillages ?

Cities Skylines II sort le 24 octobre… impatients ? En attendant, pensez à mettre à niveau votre PC gamer. Le nouveau jeu de gestion urbaine s'annonce gourmand : voici les configurations recommandées pour y jouer sur PC, et nos conseils de matériel adapté.

Le plus célèbre des city builders revient avec une seconde version sur PC, toujours développée par Colossal Order et éditée par Paradox Interactive. Si vous voulez replonger dans les arcanes de la construction et de la gestion urbaine, c’est le bon moment de mettre à jour votre PC gamer. Tout particulièrement parce que le titre s’annonce très gourmand — plus que prévu.

Les développeurs du jeu ont d’ailleurs prévenu que l’optimisation ne serait pas idéale et qu’il faudrait plusieurs mois pour atteindre le résultat escompté à la base. Ces derniers ont même affirmé qu’ils étaient bien conscients que Cities Skylines 2 « nécessite un matériel haut de gamme pour des performances optimales ». Il va donc peut-être falloir muscler votre CPU (très sollicité sur ce type de jeu) et votre carte graphique pour pouvoir le lancer… vous serez prévenus.

C’est pourquoi nous avons résumé ici les configurations minimales et recommandées, mais surtout rassemblé les meilleurs composants pour mettre à niveau votre PC, selon différents budgets.

Vous souhaitez un équipement tout fait ? Rendez-vous sur notre guide des configurations PC gamer.

Les configs requises pour jouer à Cities Skylines II

Configuration minimale :

OS : Windows 10 Home 64 Bit

: Windows 10 Home 64 Bit Processeur : Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 2600X Mémoire vive : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB)

Configuration recommandée :

OS : Windows 10 Home 64 Bit, Windows 11

: Windows 10 Home 64 Bit, Windows 11 Processeur : Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 7 5800X Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB)

Quels composants choisir pour jouer à Cities Skylines II sur votre PC gaming ?

Pour jouer à C:S II, il vous faudra un matériel puissant. Voici de quoi assurer le coup.

La configuration équilibrée et abordable :

La configuration premium :

Si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien vous n’avez pas de SSD installé) ? Nous ne pouvons que vous recommander le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 89 euros.

La solution alternative : le cloud gaming

Le cloud gaming vous permet de streamer des jeux directement sur votre PC, ce qui peut être une excellente solution si votre machine est peu puissante. Attention, il vous faut néanmoins une excellente connexion internet pour le résultat soit fluide.

Mauvaise nouvelle : le jeu ne sort pas tout de suite sur consoles de jeux (PS5 et Xbox Series) : il a été repoussé au printemps. Ne comptez donc pas sur le Xbox Game Pass pour y jouer, pour le moment. Par contre, vous pouvez envisager de vous tourner vers le service Nvidia GeForce Now, le jeu y sera disponible au lancement. Attention, les tarifs des abonnements vont augmenter au 1er novembre.

Quels accessoires pour jouer à Cities Skylines II ?

Si vous changez certains composants de votre PC, cela peut aussi être l’occasion de revoir vos accessoires. La configuration Ultra vous permet de jouer en 1440p, donc pour des éléments en adéquation, nous vous conseillons de regarder notre sélection des meilleurs écrans PC gamer. Nous vous orientons aussi vers notre guide d’achat des meilleurs souris gaming et des claviers gamer si le besoin s’en fait sentir.

Sachez aussi que le jeu peut tourner sur plusieurs consoles portables. Enfin, si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête, voici notre sélection de PC portables gamers.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.