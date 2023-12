GTA 6 : méfiez-vous de ces arnaques qui commencent déjà à apparaître

GTA VI n'est pas attendu avant 2025 que déjà des arnaques pullulent sur internet. Entre versions alphas douteuses et pré-commandes à prix exorbitant, ce n'est que le début pour le jeu le plus attendu du moment.

Depuis la sortie de sa première bande-annonce, Grand Theft Auto VI est officiellement le jeu le plus attendu de ces prochaines années. S’il faudra encore s’armer de patience avant de pouvoir y jouer en 2025, et même d’avoir de ses nouvelles, la tendance est déjà aux arnaques sur internet.

Sans surprise, de nombreux utilisateurs malintentionnés capitalisent déjà sur l’engouement actuel pour vendre de fausses pré-commandes du jeu et même, des versions alpha à tester dès maintenant.

GTA IV en pré-commande à 225 dollars ? Mais bien sûr !

Ces derniers jours, de fausses offres concernant GTA IV ont vu le jour sur le web, à commencer par une version PC du jeu vendue à 225 dollars sur le peu recommandable site de revente de clé G2A. Quand on sait que le jeu n’a pas encore été annoncé sur PC, l’arnaque est donc évidente pour les joueurs les plus renseignés, mais pas forcément pour le grand public.

Le vendeur en question, un utilisateur avec 99% de commentaires positifs, a depuis retiré son offre pour la remplacer par une version Xbox Series X / S à 137 dollars. Sachant que le jeu sortira à un prix nettement inférieur en version dématérialisé à sa sortie, une telle offre n’a aucun intérêt. Mais pourrait berner plus d’un utilisateur non averti.

Encore plus osé, des publicités YouTube évoquent même une version alpha du jeu à télécharger pour tester GTA IV en avant-première. Celle-ci montre une image du trailer avec une inscription arborant la police d’écriture du jeu pour être le plus crédible possible.

On se doute que si vous lisez Frandroid, vous n’êtes pas susceptible de tomber dans ce type de piège, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. On vous incitera donc à être vigilant et à signaler ce type d’offre et annonces frauduleuses autant que possible. Et à attendre tant bien que mal 2025.