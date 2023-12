Pourquoi GTA 6 sortira plus tard sur PC que sur consoles ?

Oh malheur, GTA VI ne sortira pas sur PC en 2025. Si ce délai reste classique pour un studio comme Rockstar, un ancien animateur du studio a voulu en préciser les raisons.

La sortie de la première bande-annonce de GTA VI a Ă©tĂ© l’occasion pour Rockstar d’omettre Ă nouveau une partie de son public cible : les joueurs PC. En effet, le studio n’a pour le moment annoncĂ© le jeu que pour PlayStation 5 et Xbox Series X et S en 2025.

Si la gronde s’est fait sentir, Ă force de threads Twitter et de mèmes bien sentis, il s’agit pourtant d’une pratique classique pour Rockstar qui, depuis GTA IV, n’a jamais annoncĂ© de version PC simultanĂ©ment aux versions consoles. Un ancien animateur de la sĂ©rie ainsi que de Red Dead Redemption 2, Mike York, s’est exprimĂ© sur YouTube pour expliquer la raison d’un tel dĂ©lai entre les deux versions.

Des raisons techniques, mais aussi commerciales

Pour Mike York, la raison principale qui explique le dĂ©lai des portages PC de tels jeux est Ă©videmment commerciale pour Rockstar qui « veut prioriser ce qui vend ». Ainsi, Ă l’Ă©poque de GTA V (et mĂŞme encore maintenant), la sur domination de la PlayStation sur le marchĂ© des consoles faisait que « les dĂ©veloppeurs concentraient toute leur Ă©nergie pour s’assurer que le portage PlayStation fonctionne vraiment bien ».

Jusque-lĂ , rien d’Ă©tonnant : si le jeu PC se porte aussi bien que jamais, les ventes de jeux consoles sont encore bien supĂ©rieures pour de tels titres. Mais surtout, cela cache une stratĂ©gie dĂ©sormais bien connue de Rockstar, celle d’inciter au double-dip, ou le double achat. Des millions de joueurs ont en effet achetĂ© GTA V plusieurs fois, pour profiter du portage PC ou d’une version remasterisĂ©e sur une nouvelle gĂ©nĂ©ration de console.

Évidemment, il ne s’agit pas de tomber dans le cynisme total, et Mike York Ă©voque aussi le dĂ©fi technique de tels portages, surtout sur des productions d’une telle ampleur :

Lorsque le dĂ©veloppeur aborde le portage PC, il dispose dĂ©sormais de nouvelles idĂ©es pour aller plus loin. Par exemple, sur une scène donnĂ©e, ils peuvent se dire « oh, nous sommes sur PC maintenant, nous avons un peu plus de mĂ©moire, nous pouvons ajouter du brouillard ici comme nous l’avons toujours voulu, mais c’Ă©tait trop pour la console ». Ils peuvent faire beaucoup de choses diffĂ©rentes, comme ajouter plus de personnages, densifier le feuillage.

C’est notamment sur cette densitĂ© de foules et de dĂ©tails que la version PC demande plus de travail, mais sur aussi sur des implĂ©mentations plus complètes de technologies comme l’illumination globale et le ray tracing.

L’autre point crucial est aussi celui de l’optimisation. Si une console dispose d’un socle technique fixe, dĂ©sormais très similaire entre le PlayStation 5 et les Xbox Series, « chaque personne dispose d’un PC diffĂ©rent, l’utilise diffĂ©remment, a un matĂ©riel diffĂ©rent, plusieurs types de CPU et de GPU ». GTA VI devra tourner sur un très large Ă©ventail de configurations et donc proposer des rĂ©glages optimisĂ©s pour les chaque catĂ©gorie de matĂ©riel.

Cela passera donc par une phase de test très exigeante : « Ils doivent tester le jeu davantage sur PC que sur une Xbox ou une PlayStation. Il faut dĂ©jĂ tester Ă©normĂ©ment le jeu pour qu’il fonctionne, alors une version PC est encore plus difficile. »

Et quand on se souvient de l’Ă©tat des portages PC dĂ©sastreux en 2023, entre Star Wars : Jedi Survivor, Redfall, The Last of Us : Part 1 et le dĂ©sastreux Cities : Skylines II, on se dit qu’un tel dĂ©lai est nĂ©cessaire, mĂŞme pour Rockstar.