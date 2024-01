Ubisoft+ : on vous explique quels changements arrivent sur le service

Ubisoft a annoncé cette semaine un changement sur son offre d'abonnement Ubisoft+, qui comprend désormais deux formules... dont une haut de gamme permettant d'accéder aux derniers jeux de l'éditeur dès leur sortie, ainsi qu'aux éditions premium des autres titres du groupe, entre autres.

Ubisoft a annoncé ce 15 janvier une nouveauté pour son offre d’abonnement en ligne Ubisoft+. Dans un communiqué, l’éditeur français explique qu’il proposera désormais deux formules distinctes permettant d’accéder à son catalogue de titres.

Baptisée Ubisoft+ Premium, la première reprend à son compte le multi-accès et l’accès aux jeux sur PC, tout en proposant de découvrir les derniers jeux et DLC Ubisoft dès leur sortie. La seconde formule est pour sa part nommée Ubisoft+ Classics. Disponible jusqu’à présent sur le PlayStation Plus, dans les abonnements Premium et Extra, cette dernière devient cette fois une formule à part entière, disponible sur PC, note WCCFTech.

Ubisoft fait évoluer son offre Ubisoft+

« Premium permet un accès immédiat aux nouvelles sorties et, dans certains cas, comme celui de Prince of Persia : The Lost Crown, un accès anticipé aux nouvelles sorties à venir. En plus de notre vaste catalogue, vous aurez accès à des éditions premium, à des DLC et à des récompenses mensuelles. Tout cela est proposé sur Xbox, PC et Amazon Luna, et il vous suffira de vous abonner une seule fois pour avoir accès à ces jeux sur toutes ces plateformes », explique Philippe Tremblay, directeur des abonnements chez Ubisoft. « Les joueurs peuvent s’abonner à Ubisoft+ Premium pour un montant mensuel de 17,99 euros », poursuit-il.

« Les joueurs peuvent également s’abonner à Ubisoft+ Classics, une sélection de nos jeux les plus populaires, comme Far Cry 6, Rainbow Six Siege et Watch Dogs : Legion », poursuit l’intéressé. « Ce catalogue, qui s’enrichira au fil du temps, est inclus pour les membres PlayStation+ Extra et PlayStation+ Premium, et il est désormais disponible sur PC via l’Ubisoft Store au prix de 7,99 euros par mois ».

Pour contexte, rappelons qu’Ubisoft investit beaucoup dans son offre d’abonnement. Récemment, l’éditeur a par exemple réussi à accaparer les droits d’exploitation mondiaux pour les jeux d’Activision Blizzard dans le cloud… et ce pour les 15 prochaines années. Un joli coup de filet sur lequel Philippe Tremblay reste encore discret, indiquant toutefois qu’Ubisoft nous en dira plus prochainement.

L’intéressé est toutefois fier de dévoiler quelques statistiques croustillantes relatives à Ubisoft+ et ses performances sur le marché. D’après le directeur des abonnements d’Ubisoft, le service aurait attiré à lui « des millions d’utilisateurs » au cours de ses quatre années d’existence, et ces derniers auraient totalisé plus de 600 millions d’heures de jeu grâce à l’abonnement. On apprend par ailleurs que 2023 aurait été une année record pour le service, et que le mois d’octobre est celui ayant dénombré le plus d’utilisateurs actifs simultanément depuis le lancement de l’abonnement.