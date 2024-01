Call of Duty bannit l’un des outils les plus utilisés par les tricheurs en ce moment

Peu de temps après The Finals, c'est au tour de Call of Duty (et son mode Warzone) de s'attaquer aux outils permettant d'utiliser l'assistance à la visée avec votre combo clavier / souris.

Call of Duty et les tricheurs, c’est une histoire de longue date. Le jeu multijoueur le plus populaire de la planète est la cible de choix pour les joueurs les plus malintentionnés, surtout depuis la sortie de son très populaire mode Warzone en 2019.

Si Activision tente de rattraper son retard dans la lutte anti-triche avec son logiciel Ricochet, le perpétuel jeu du chat et de la souris continue : alors que des joueurs peuvent désormais profiter de l’assistance à la visée (aim-assist) tout en jouant au clavier / souris, l’éditeur semble suivre l’exemple de The Finals et a appliqué des mesures attendues de longue date par les joueurs.

L’aim-assist en ligne de mire

Il y a à peine quelque chose, le free-to-play The Finals a annoncé punir les joueurs utilisant des programmes permettant d’émuler l’utilisation d’une manette avec leur clavier souris, et ainsi bénéficier de l’assistance à la visée.

Peu de temps après cette annonce, c’est Activision qui déclare cibler les joueurs usant de ces outils, qui seront punis par une simple fermeture de l’exécutable Call of Duty. En cas d’usage répété, le compte du joueur pourra être banni, ou en tout cas puni.

Qu’il s’agisse d’accessoires ou de logiciels comme reWASD, beaucoup de joueurs utilisent ces moyens détournés de tricher en pleine partie, leur donnant un avantage certain sans pour autant s’appuyer sur des programmes de triche dédiés. Des appareils comme les XIM et Cronus Zen peuvent intégrer des macros pour diminuer le recul des armes et accentuer l’assistance à la visée, entre autres.

L’éternelle chasse aux cheaters

Mais entre les promesses, déjà clamées en grande pompe l’année dernière, et la réalité, il y a parfois un gouffre. Ces appareils et outils évoluent sans cesse, avec de nouveaux scripts, mais aussi du simple renommage d’exécutable (oui, oui), qui permet parfois de rester indétectable par Ricochet.

Si un outil logiciel comme reWASD pourra être facilement détecté, la tâche sera plus complexe dans le cadre d’appareils comme le Cronus Zen ou le XIM : il est très aisé sur PC de faire passer un appareil pour un autre, en falsifiant notamment le vendor ID d’un périphérique USB lu par un outil d’anti-triche.

On n’a donc pas fini d’entendre parler de ce type de triche dans Call of Duty, les joueurs n’ont pas cessé de se plaindre malgré les mesures mises en place par Activision et demandent désormais une modification plus profonde de l’aim assist.