The Finals part en guerre contre l’une des plaies des FPS multiplateformes

La dernière mise à jour du FPS compétitif The Finals s'attaque à une fonctionnalité longtemps décriée : l'assistance à la visée sur manette. Une première.

C’est l’un des FPS multijoueurs les plus populaires du moment, et il est gratuit : The Finals a sĂ©duit pas moins de 10 millions de joueurs depuis son lancement officiel le 7 dĂ©cembre dernier. Et ce n’est que le dĂ©but pour Embark Studios, constituĂ©e d’anciens dĂ©veloppeurs de DICE (Battlefield) et EA : les mises Ă jour s’enchainent au rythme des retours des joueurs.

Et visiblement, le studio a dĂ©sormais en ligne de mire une fonctionnalitĂ© très controversĂ©e des jeux de tirs sur PC : l’assistance Ă la visĂ©e sur manette (ou aim assist). La dernière mise Ă jour du jeu rebat les cartes pour les joueurs manettes.

The Finals rĂ©duit l’impact de l’aim assist

Dans les FPS multijoueurs, et notamment les titres cross-plateformes entre PC et consoles, les joueurs disposant d’une manette sont confrontĂ©s Ă des joueurs avec clavier et souris. Pour parer Ă ce dĂ©sĂ©quilibre, les joueurs manette peuvent depuis longtemps activer l’assistance Ă la visĂ©e qui, comme son nom l’indique, aide les joueurs Ă placer leur viseur sur l’ennemi Ă un certain degrĂ©.

Mais certains rĂ©glages semblent souvent favoriser les joueurs manette, avec notamment des paramètres de rotation automatique ou d’aim snapping, comportement du viseur qui pourrait s’apparenter Ă de la visĂ©e automatique. La gronde s’est fait sentir depuis le lancement du jeu et la dernière mise Ă jour 1.4.1 semble rĂ©pondre aux attentes des joueurs et mĂŞme au-delĂ :

La vitesse angulaire du « Zoom Snapping » est dĂ©sormais plafonnĂ©e, ce qui permet d’Ă©viter les virages Ă 90 degrĂ©s rapides et involontaires.

Le magnétisme de la caméra sera réduit de 50 % à 35 %, ce qui rendra la visée du joueur moins collante et diminuera la précision de la manette.

Le temps de « Zoom Snapping » sera réduit de 0,3 à 0,25 seconde.

La fonction « Zoom Snapping » sera supprimée pour le fusil de sniper SR-84, le revolver, le LH1 et tous les fusils de chasse, car elle les améliore plus que les autres armes.

L’assistance Ă la visĂ©e ignorera les joueurs invisibles, ce qui corrige un bug du système existant.

Les clients utilisant des programmes de remappage de touches sur PC n’auront pas accès Ă l’assistance Ă la visĂ©e.

L’assistance Ă la visĂ©e devrait donc revenir Ă un niveau acceptable tout en interdisant une autre pratique dĂ©criĂ©e de ce type de jeu : le controller spoofing. Avec ces programmes (notamment reWASD), certains joueurs peuvent en effet faire croire au jeu qu’ils utilisent une manette alors qu’ils jouent en rĂ©alitĂ© au clavier et Ă la souris, profitant ainsi du meilleur des deux mondes.

Les joueurs Call of Duty veulent une mise Ă jour similaire

Visiblement, les joueurs de Call of Duty veulent la mĂŞme chose pour Warzone. Dans un post Reddit publiĂ© pendant le week-end, peu de temps après l’annonce de The Finals, des joueurs rĂ©clament l’implĂ©mentation d’une telle mise Ă jour dans le free-to-play d’Activision.

Pour comparer les deux titres : The Finals vient de rĂ©duire le magnĂ©tisme de la camĂ©ra Ă 35% alors que le rĂ©glage de Call of Duty est Ă 60%. Et si vous pensiez qu’il suffisait de dĂ©sactiver le crossplay pour se prĂ©munir de jouer contre de tels adversaires, il n’en est rien, car de nombreux joueurs PC jouent sur manette au lieu du combo clavier / souris.

Mais tout comme The Finals, Call of Duty est aussi gangréné par de nombreux joueurs exploitant des programmes de controller spoofing comme reWASD, en faisant la solution de triche parfaite. À noter que cette utilisation ne semble pas avoir été prévue par les développeurs du programme, qui aide par ailleurs de nombreux joueurs en situation de handicap. Le voici en action :

Sachant que The Finals est le premier jeu Ă prendre des mesures concrètes contre ces usages dĂ©tournĂ©s, et franchement dĂ©trimentaire Ă la santĂ© du jeu, on aimerait que d’autres studios s’en inspirent aussi. Suivez notre regard.