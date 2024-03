Votre vieille carte graphique Nvidia pourra enfin faire tourner Alan Wake 2

Une future mise à jour pour Alan Wake 2 va améliorer sensiblement les performances sur les cartes graphiques Nvidia de la génération Pascal. Et les gains sont franchement impressionnants.

C’est une très bonne surprise qui attend les possesseurs de cartes graphiques Nvidia de la génération Pascal : une mise à jour pour Alan Wake 2 prévue le 6 mars va très nettement améliorer les performances sur ces GPU qui pouvaient à peine faire tourner le jeu à sa sortie.

Pour aller plus loin

Alan Wake 2 nous montre pourquoi cette technologie prometteuse est l’avenir du jeu vidéo

Une GTX 1060 à 30 FPS sur Alan Wake 2 ?

Les experts de Digital Foundry ont eu accès à ce patch en avant-première et ont ainsi pu tester les performances du jeu sur les quatre cartes graphiques star de cette génération : GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080 et 1080 Ti.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Jusqu’à maintenant, ces GPU offraient des performances franchement médiocres sur Alan Wake 2 en plus de planter plus ou moins fréquemment. En cause : ces cartes ne supportent pas le mesh shading, une fonctionnalité supportée par l’API DirectX 12 Ultimate qui offre davantage de contrôle aux développeurs sur la complexité de la géométrie d’une scène 3D. Ce fut le cas pour les premières générations Turing (RTX 20) ainsi que les cartes AMD RDNA 2 (Radeon RX 6000).

Pour aller plus loin

Alan Wake 2 va mettre votre PC à genoux et c’est normal

Une GeForce GTX 1060 faisait tourner le jeu autour des 15 images par seconde, avec des soucis audio en tout genre pour une expérience clairement pas au niveau. Avec cette future mise à jour, le gain en performance est franchement impressionnant. Sur ce GPU d’entrée de gamme, on observe une augmentation de l’ordre de 45% des performances, faisait lorgner le jeu proche des 30 FPS.

Il faut ici jouer sur les réglages graphiques et activer le FSR 2 de AMD (le DLSS n’est pas supporté officiellement par ces cartes), mais c’est une amélioration notable. Les scènes dans le palace mental, qui montraient aussi des performances déplorables, dépassent désormais les 45 FPS, plus du triple par rapport au patch actuel.

La GTX 1060 étant encore un GPU très populaire (4ème dans la liste des cartes graphiques des joueurs sur Steam), cette mise à jour pourra permettre à des millions de joueurs de jouer au jeu dans de meilleures conditions.

Le constat est le même sur les modèles plus haut de gamme : les GTX 1080 et 1080 Ti pourront prétendre à un niveau de performance proche des 60 FPS, soit quasiment le double par rapport à l’actuelle version du jeu. Évidemment, ces performances sont inatteignables avec tous les réglages de ray tracing et path tracing au maximum

Des gains aussi attendus pour les RTX 40

La vidéo montre aussi de meilleures performances pour les cartes graphiques Ada Lovelace (RTX 40). En pure rasterisation, sans les options de ray tracing, les gains sont de l’ordre des 15%, et 6% une fois les réglages de path tracing au maximum.

Malheureusement, on n’observe pas les mêmes améliorations pour les cartes graphiques concurrentes, que ce soit sur les anciennes générations AMD (RX 580) comme les actuelles. Sur une RX 5700 sortie en 2019, le jeu ne sera pas forcément plus performant, mais plus stable. C’est déjà ça.