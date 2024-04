Final Fantasy 7 Rebirth : un bug étrange empêche des joueurs de finir le jeu à 100 %

La dernière mise à jour de Final Fantasy 7 Rebirth donne du fil à retordre aux complétionnistes voulant décrocher tous les trophées du jeu sur PS5. En effet, un bug empêche certains d'entre eux de terminer de nombreux mini-jeux du titre pour enfin obtenir le trophée platine. Une solution existe, mais uniquement pour la version physique du jeu.

C’est un bug étrange qui touche les joueurs de Final Fantasy 7 Rebirth depuis plus d’une semaine. Le déploiement de la mise à jour 1.020 du jeu empêche les joueurs de finir le jeu, et ses trophées, à 100 % sur PS5.

Les possesseurs de l’édition numérique pénalisés

Rapporté par le site Kotaku (via Eurogamer), le bug concerne l’une des dernières quêtes annexes du jeu intitulé « Can’t Stop, Won’t Stop » dans laquelle il faut notamment battre un record sur la course de moto G-Bike. Depuis le dernier patch, le jeu ne prend plus en compte le score des joueurs dans cette phase de la quête, les empêchant d’obtenir tous les trophées pour platiner le jeu.

Dans ce cas précis, les joueurs de l’édition numérique sont pénalisés, leur jeu étant systématiquement mis à jour, que ce soit dès son téléchargement initial ou lors de la connexion internet. Pour les possesseurs de la version boîte, il suffit de désinstaller le jeu, déconnecter la PS5 d’internet et réinstaller Final Fantasy 7 Rebirth depuis le disque.

Une procédure contraignante pour un seul petit trophée, mais nécessaire pour les complétionnistes en attendant que Square Enix déploie un patch correctif. La PS5 ne permet en effet pas de revenir à une ancienne version du jeu, une fonctionnalité qui manque aussi sur PC à une plateforme comme Steam (sauf si vous utilisez un outil comme DepotDownloader).