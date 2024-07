Fait rare, Activision publie en Open Source une map de Call of Duty

Activision a autorisé la publication en open source d’une des cartes de Call of Duty Warzone. Une initiative assez peu courante qui pourrait intéresser de nombreux développeurs en herbe, mais pas seulement.

Voici Caldera, la map de Call of Duty Warzone désormais accessible en open source // Source : Activision

Vous vous intéressez de près au développement des jeux AAA et à l’élaboration de leurs environnements 3D ? Dans ce cas Activision pourrait bien être votre meilleur ami de la semaine. Racheté à grands frais par Microsoft, l’éditeur américain vient en effet de partager un long article de blog annonçant la mise à disposition en open source de « Caldera », une map entière de son titre free-to-play Call of Duty Warzone, et ce pour un « usage académique » explique Activision.

La map en elle-même pèse environ 4 Go et recèle une quantité impressionnante de données : « 5 millions de meshes, 28 millions de primitives et plus d’un milliard d’instances de points », explique le groupe, qui indique que cette mise à disposition représente l’un des ensembles de données les plus imposants jamais rendus publics.

Call of Duty x Open source

« Cet ensemble de données inédit pour Call of Duty, désormais disponible dans OpenUSD, contient la géométrie presque complète de Caldera ainsi qu’une collection d’échantillons de durée anonymes, sélectionnés de manière aléatoire, montrant comment les joueurs se déplacent sur la carte », explique Activision.

Source : Activision

« Les données tabulaires et les métadonnées permettent notamment de mieux comprendre comment les joueurs interagissent avec le jeu, ce qui peut permettre de mieux cerner ce qui rend certaines présentations attrayantes pour les utilisateurs », lit-on plus loin.

Au travers de cette ouverture de « Caldera » à l’open source, Activision espère rendre service aux développeurs en devenir, mais aussi et surtout aux chercheurs et plus largement aux milieux académiques et universitaires. La firme espère également que cette mise à disposition permettra de nourrir des travaux relatifs à l’IA, pour doper certaines recherches, ainsi que le développement d’oeuvres vidéoludiques de manière générale.

Si vous êtes intéressés par cette map, elle est disponible librement à cette adresse, sur GitHub… autre propriété de Microsoft.