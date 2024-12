Comment Funko Pop a fait perdre l’accès à des millions de jeux vidéo

La plateforme Itch.io, connue pour héberger des millions de jeux vidéo indépendants, s’est vu prendre son nom de domaine par la marque Funko.

Source : Simon Foot

Mise à jour à 14h : le site Itch.io semble à nouveau être accessible sans communication de la part de Funko ou de Itch.io.

On connait les poupées Funko Pop, très populaire pour imiter tout œuvre de la pop culture, des plus grands films aux séries TV en passant par les jeux vidéo, les livres ou les autres œuvres de fiction.

On connaissait moins le Funko qui met à genoux l’une des plateformes les plus importante de l’industrie du jeu vidéo : Itch.io.

Le Steam du jeu indépendant

Vous ne connaissez peut-être pas Itch.io, mais ce site est très important pour le développement des jeux indépendants. Il permet, en effet, aux développeurs de mettre en ligne leurs projets et de le faire financer, bien avant de trouver un éventuel éditeur ou d’arriver sur Steam.

C’est sur cette plateforme que l’on a pu découvrir des titres comme Backpack Hero, A short Hike, Doki Doki Literature Club, ou encore Baba is you.

La plateforme est également connue pour ses Bundles à but caritatif. Il s’agit d’événements où les joueurs peuvent accéder à des dizaines de jeux pour une somme modique, dont le bénéfice partira à des associations ou des œuvres de charité. Itchio a ainsi hébergé des Bundle en faveur de l’Ukraine, de Gaza, du mouvement Black Live Matter, du mouvement LGBT ou encore du droit à l’avortement.

Funko Pop fait disparaitre le site

C’est par un message publié sur Bluesky que Itch.io a expliqué la disparition de plateforme.

Je ne plaisante pas, @itch.io a été supprimé par Funko de « Funko Pop » parce qu’ils utilisent un logiciel de protection de marque « alimenté par l’IA » appelé Brand Shield qui a créé un faux rapport de phishing à notre registraire, iwantmyname, qui a ignoré notre réponse et a simplement désactivé le domaine

Pour protéger leur contenu, les grandes marques font de plus en plus appel à des services externes chargés de chasser les sites et contenu malveillant sur Internet à coups de requêtes DMCA. Vous avez sans doute déjà croisé des vidéos YouTube supprimées par des ayants droits de façon automatisée. Il s’agit ici du même principe à l’échelle d’un site entier.

Le service utilisé par Funko semble avoir identifié le nom de domaine itch.io comme malveillant ou contrevenant à la propriété intellectuelle de Funko.

Nous avons contacté le service presse de Funko en amont de la publication de cet article pour en apprendre plus sur cette affaire et comprendre leur position. Nous mettrons à jour cet article en cas de réponse.

Au moment où est publié cet article, la plateforme Itch.io reste indisponible. Ce sont des milliers de développeurs qui pourraient voir leur revenu diminuer en l’absence d’une plateforme où retrouver leurs projets.