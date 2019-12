GoG Galaxy 2.0 : l’appli qui réunit toutes vos bibliothèques de jeux entre en bêta publique

Disponible depuis quelques temps déjà en bêta privée, l'application GoG Galaxy 2.0 arrive aujourd'hui en bêta accessible à tous. Elle offre un important remaniement esthétique au client PC de GoG.com, certes, mais sa nouveauté phare n'est clairement pas là...

Rassembler en un seul lieu l’ensemble des jeux achetés et / ou installés sur et depuis la myriade de logiciels tiers imposée depuis des années aux joueurs PC, c’est l’objectif le plus aguicheur de GoG Galaxy 2.0. L’application, gérée par l’éditeur polonais CD Projekt, permet d’accéder à tous les titres présents sur vos comptes Steam, Uplay, Origin, Blizzard, Epic Games Store. Plus intrigant, il est aussi possible de synchroniser à cette bibliothèque unique les jeux achetés sur Xbox One ou PS4. Ces derniers ne seront pas accessibles sur PC mais ils seront matérialisés de façon à éviter les achats inopportuns de titres déjà acquis sur consoles.

Après plusieurs mois passés en bêta fermée, GoG Galaxy 2.0 est désormais accessible en bêta publique — tout le monde peut donc le télécharger pour l’essayer.

Un logiciel encore en chantier… les développeurs ont besoin de votre retour d’expérience

Au delà de rassembler tous vos jeux au même endroit, l’outil permet aussi de consulter très simplement les succès déverrouillés ou encore le temps de jeu chronométré sur chaque titre, un peu à la manière de ce que Steam (par exemple) propose déjà, mais cette fois de manière unifiée. Comme le précisent nos collègues de 01Net, GoG Galaxy 2.0 ne permet toutefois pas de se dispenser entièrement des lanceurs cités plus haut, mais il est en revanche possible de démarrer les jeux ajoutés à la bibliothèque unique, à la manière d’un « gros raccourci ».

🎉La bêta ouverte de GOG GALAXY vient de commencer !🥳

Connectez plusieurs plateformes, installez et lancez des jeux PC, organisez votre bibliothèque et allez observer le status cross-plateformes de vos amis.😍

Partagez votre avis, cela nous importe !❤️

Bêta oblige, les développeurs de cette nouvelle version de GoG Galaxy sont intéressés par les suggestions des utilisateurs. Un bouton dédié au retour d’expérience est d’ailleurs toujours accessible depuis l’interface. Utilisé lors de la bêta privée de l’outil, cette commande a d’ores et déjà permis l’ajout de certaines fonctionnalités, comme les statuts en ligne des contacts. Selon toute évidence, d’autres nouveautés suivront d’ici le lancement officiel de ce prometteur GoG Galaxy 2.0, téléchargeable à cette adresse.

