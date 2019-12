Sur la version Web de sa boutique de jeux, Google a prévu des pages dédiées à une foultitude de catégories de jeux comme ceux populaires sur YouTube, ceux en promotion ou ceux disponibles en early access.

Alors que Google Stadia s’est lancé pour les versions Founder et Premiere Edition, on en apprend désormais davantage sur la boutique du service de streaming de jeu de Google.

En effet, le site Stadia Source, repéré par NeoWin, a pu découvrir en se promenant sur la version Web du Stadia Store plusieurs catégories proposées. Ces catégories ne sont pas affichées directement dans la boutique, mais il leur a suffi de modifier le chiffre à la fin de l’URL pour y accéder.

Parmi ces catégories fantôme pour l’instant, on peut noter des types classiques comme « mieux notés », « nouveau cette semaine » ou « exclusivité Stadia », mais également certaines qui donnent des pistes quant à l’avenir de la plateforme. En effet, Stadia Source cite notamment l’existence d’une catégorie « populaire sur YouTube » qui permettrait de mettre en avant les jeux qui sont les plus mis en avant sur la plateforme vidéo de Google. On retrouverait aussi une catégorie « excellent sur mobile » pour les jeux dont l’interface est bien adaptée aux petits écrans.

Des jeux en promotion, en early access et en démo

Stadia a également prévu des catégories liées aux promotions. C’est le cas de « en solde », mais aussi de « early access », qui devrait mettre en avant des versions de jeux encore non finalisées, comme sur Steam par exemple, et probablement vendues à un prix plus bas que la version définitive. La liste laisse également entendre que Stadia prévoirait de proposer une catégorie « démo » ainsi qu’une rubrique pour les jeux disponibles en précommande.

Pour l’heure, Google n’a pas communiqué sur ces différentes catégories. Rien n’indique qu’elles soient toutes utilisées à l’avenir. Il semble surtout qu’il s’agisse pour Google de prévoir des cas d’usage à long terme, afin de couvrir la possibilité de mettre en avant ces types de jeux.