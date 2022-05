Shadow Spotlight : comment suivre la conférence du retour du cloud computing français

C'est aujourd'hui 18 mai 2022 que se tient la première conférence du nouveau Shadow. L'événement est attendu, il doit permettre au service de se relancer après une histoire tumultueuse.

Le rachat de Blade par Octave Klaba est désormais bien digéré. Depuis un an, les équipes de Shadow travaillent au grand retour de la marque et c’est avec la conférence Spotlight que la marque veut retrouver la lumière des projecteurs. Les marchés du cloud computing et du cloud gaming connaissent de plus en plus concurrence, alors les attentes sont grandes.

Comment suivre la conférence Shadow Spotlight

La conférence Shadow Spotlight doit commencer le 18 mai 2022 à partir de 17 heures. Il sera possible de suivre l’événement en direct sur Twitch depuis la chaîne officielle de Shadow.

L’événement devrait également être diffusé sur YouTube et Twitter.

Que faut-il en attendre ?

Ce Shadow Spotlight doit être l’occasion pour la marque de clarifier sa stratégie sous la direction d’Octave Klaba. Historiquement, Shadow était surtout connu des gamers comme une première approche du cloud gaming assez libre, puisque l’on pouvait accéder entièrement à Windows et l’environnement de jeu sur PC. Désormais, la marque veut s’étendre pleinement au cloud computing en proposant des offres pour les créateurs de contenu ou les entreprises.

Il ne s’agira donc pas simplement de streamer du jeu vidéo comment peuvent le proposer GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming, mais toujours d’accéder à un PC complet dans le cloud. Reste dorénavant à découvrir quels seront les configurations proposées et leurs différents tarifs. Shadow doit se préparer à une concurrence massive des géants de la tech, à commencer par Microsoft et son Cloud PC.

