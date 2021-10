Le Steam Deck va avoir une concurrente sous Android signée GPD

La GPD XP est une console dans un corps de portable. Elle propose trois jeux de manettes (FPS, Moba et Xbox) et embarque même un petit ventilateur pour éviter la surchauffe.

GamePad Digital (GPD), une entreprise spécialisée dans les micro-ordinateurs et les consoles portables, lance un financement participatif sur Indiegogo pour financer sa prochaine console, la GPD XP, comme le présente le site Minimachines.net. Leur objectif est de recueillir 200 000 dollars.

Sans doute encouragée par le succès de la Switch, dont le modèle OLED vient tout juste de sortir, et l’engouement autour du Steam Deck, la firme chinoise semble vouloir proposer un modèle un peu plus accessible que son GPD Win 3, vendu autour des 1000 euros.

Une console dans un corps de smartphone

Si vous avez l’habitude d’une fiche technique de smartphone, vous ne devriez pas être dépaysé, puisqu’il ressemble beaucoup à un téléphone repensé en console modulaire. Modulaire, car livrée avec un jeu de trois couples de manettes aimantées, qu’on peut attacher sur les côtés, un peu à l’instar de la Switch.

Deux des trois duos de manettes répondent à un type de jeu bien précis, en l’occurrence FPS et Moba, tandis que le troisième reprend les boutons et la configuration d’un pad Xbox.

L’ensemble tourne sur Android 11, avec par-dessus une interface intitulée GPD Metro. Il ne sera cependant pas possible de passer un appel téléphonique avec cet appareil, malgré une compatibilité 4G. Cependant, le constructeur promet que la plupart des applications de messagerie instantanées fonctionnent bien.

Dalle IPS et ventilateur

L’écran 6,81 pouces est d’ailleurs percé d’une caméra selfie en bas à gauche (en position horizontale) et un micro intégré permettra d’assurer tout de même des visioconférences, voire même de publier du contenu vidéo dur les réseaux sociaux, comme le précise la présentation du produit, qui cite TikTok.

Côté dalle, point d’OLED, mais du LCD IPS, le tout dans une résolution FHD+, en 60 Hz et avec un taux de contraste de 1500:1.

À l’intérieur, on trouve un SoC MediaTek Helio G95 (8 cœurs), 6 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de stockage UFS 2.1, avec possibilité d’ajouter carte MicroSDXC jusqu’à 2 To. Petit détail intéressant pour la fraicheur et le confort d’utilisation, le boitier est muni d’un ventilateur à l’arrière. Il ne s’agit pas d’une première pour un smartphone : un modèle comme le Nubia Redmagic 6 propose déjà un ventilateur.

La console sera livrée avec une autonomie qui s’annonce plus que correcte : la marque promet 12 heures d’autonomie grâce à sa batterie de 7000 mAh. Remplir tout cela devrait prendre un peu de temps. Le constructeur annonce une charge en 2h30, grâce à un chargeur 20 W.