DualSense, PS+, jeux exclusifs : découvrez sans plus attendre les indispensables PlayStation 5 chez Fnac

En ce moment, la Fnac met la PlayStation 5 à l'honneur avec une sélection d'accessoires et de jeux. L'occasion de découvrir les dernières exclusivités de la console de Sony, mais aussi les nouveaux coloris de la DualSense. Petit tour d'horizon (Forbidden West).

Vous avez réussi à acquérir une PlayStation 5 (ce qui n’est pas une mince affaire), mais vous ne savez pas comment l’équiper pour en profiter pleinement ? La Fnac a peut-être une solution pour vous. En ce moment, le marchand vous propose de découvrir une sélection de jeux et d’accessoires pour votre console flambant neuve. Entre jeux exclusifs, nouvelles manettes et abonnement au PlayStation+, vous aurez de quoi alimenter votre PS5 pour les temps qui viennent. Découvrez sans plus attendre notre sélection spéciale PlayStation 5.

Quels sont les indispensables à avoir avec sa PS5 ?

Starlight Blue, Pink Nova et Galactic Purple : découvrez les nouveaux coloris inédits de la DualSense

Pour la sortie de sa nouvelle PlayStation, Sony a entièrement revu le design de sa manette historique, la DualShock. Désormais connue sous le nom de DualSense, cette manette bénéficie de nombreuses avancées qui permettent de profiter pleinement des fonctionnalités apportées par la PS5. C’est tout d’abord au niveau du design que Sony a opéré. La DualSense propose des lignes plus douces, tout en offrant une meilleure prise en main.

Sur un plan plus technique, cette manette dispose désormais de retours haptiques grâce à deux mécanismes remplaçant les moteurs de vibration traditionnels. Un système permettant d’obtenir des vibrations plus fines et dynamiques, qui peuvent retranscrire un panel plus large d’interactions. Autre innovation loin d’être anodine : les gâchettes adaptatives. Ces dernières offrent une plus grande sensibilité, et prennent véritablement en compte la pression qui leur est appliquée. De quoi apporter de la finesse en jeu, et doser la puissance exercée avec une grande précision. Loin d’oublier ses origines, cette DualSense a conservé une grande partie des fonctionnalités de la DualShock 4, à savoir la présence d’un micro et d’un haut-parleur, un pavé tactile, ou encore un bon vieux gyroscope.

Traditionnellement proposée en blanc, la DualSense s’est récemment habillé de toutes nouvelles livrées éclatantes. Starlight Blue, Pink Nova et Galactic Purple, tels sont les noms de ces nouveaux coloris aux tonalités néons fortement prononcées.

Horizon : Forbidden West – Guerilla Games signe une suite parfaite

Sorti courant 2017, Horizon Zero Dawn a reçu un accueil critique et public extrêmement positif. Il faut dire que le jeu en monde ouvert concocté par Guerilla Games avait de quoi plaire : gameplay aux petits oignons, univers original porté par une histoire prenante, graphismes somptueux exploitant pleinement les capacités de la PS4, bref, une grande réussite sur tous les plans. Cinq ans plus tard, le studio revient sur le devant de la scène avec une suite qui reprend la recette de l’original et la pousse un cran plus loin, pour notre plus grand plaisir.

Prenant place six mois après la fin de Zero Dawn, Horizon Forbidden West nous ramène aux côtés d’Aloy, la téméraire chasseuse de machine, dans sa quête pour sauver la Terre. La planète souffre en effet d’un dérèglement du système de terraformation qui dégrade la biosphère via une infection qui tue tout ce qu’elle touche, faune comme flore. Avec ses compagnons, la jeune femme s’en ira explorer de nouvelles régions dans ce fameux ouest prohibé. Elle espère ainsi y trouver les réponses à ses questions, en apprendre plus sur le passé, et triompher de la menace qui pèse sur le monde.

Une nouvelle fois, Guerilla Games fait mouche grâce à un titre parfaitement maîtrisé qui apporte bon nombre de nouveautés à une formule déjà bien rodée. Parcourir le monde post apocalyptique créé par Guerilla n’a jamais été aussi plaisant grâce aux nouvelles capacités d’Aloy. Les nouvelles régions proposées par ce titre amènent par ailleurs une richesse et une variété bienvenue. Avec cette suite, le développeur nous livre une copie quasi-parfaite qui conserve les points forts de l’original et les sublime grâce à une tripotée d’ajouts qui apportent tous leur pierre à l’édifice. Une véritable réussite à découvrir sans plus attendre.

Horizon Forbidden West est déjà disponible à la Fnac. S’il existe une version PlayStation 5 (vendue 74,99 euros), nous vous conseillons de vous tourner vers la version PlayStation 4 vendue 10 euros de moins. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que cette version PlayStation 4 bénéficie d’une mise à jour gratuite vers la version PlayStation 5. Et si vous êtes adhérent Fnac+, vous obtiendrez aussi 10 euros sur votre compte fidélité. Une bonne affaire en somme.

Abonnement PlayStation Plus 12 mois : une ribambelle de contenus pour votre console

S’il n’est pas techniquement indispensable pour profiter de sa console, le PlayStation Plus constitue tout de même un sacré avantage pour les possesseurs de PS5. Pour commencer, il s’agit de l’unique moyen d’accéder à la composante multijoueur en ligne de nombreux jeux, ce qui est loin d’être anodin. Ensuite, parce que le PS+ permet d’accéder à tout un tas de services et fonctionnalités extrêmement pratiques :