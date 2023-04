L’Asus ROG Ally serait à peine plus cher qu’un Steam Deck

Des informations en provenance d'un journaliste allemand réputé laissent entendre que l'Asus ROG Ally serait à peine plus coûteux qu'un Steam Deck en version 512 Go. Il s'agirait d'un placement tarifaire agressif face à Valve et sa console portable...

Un peu plus d’un an après l’arrivée à grande échelle du Steam Deck en France, Asus s’apprête à donner la réplique à Valve sur le marché des consoles de jeu portables sous Windows. Avec son ROG Ally (que nous avons pu prendre en main récemment), le constructeur taïwanais voit les choses en grand sur le plan technique… mais pourrait malgré tout adopter un placement tarifaire « raisonnable » pour son produit. Suffisamment en tout cas pour le laisser s’attaquer frontalement à la concurrence.

D’après les information de Roland Quandt, journaliste allemand pour WinFuture souvent bien renseigné, et celles du leaker SnoopyTech, Asus voudrait, en effet, commercialiser la version haut de gamme de son ROG Ally (regroupant une puce AMD Ryzen Z1 Extreme et 512 Go de stockage) à 699,99 dollars outre-Atlantique. Si cette estimation se confirme, la console portable d’Asus serait seulement 51 dollars plus chère que celle de Valve (en version 512 Go) sur le marché américain.

Asus bien décidé à en découdre ?

The Verge, de son côté, semble confiant quant à ces révélations. Le média explique avoir pu consulter les documents obtenus par les deux informateurs, et ces derniers paraissent authentiques. « Je suis presque sûr que tout cela est vrai », commente d’ailleurs Sean Hollister pour The Verge avant de se tempérer, rappelant qu’il faudra attendre le 11 mai prochain pour être définitivement fixés.

ASUS ROG Ally (AMD Z1 Extreme) = $699.99 https://t.co/GDkz6wZNWI — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 26, 2023

La nouvelle est quoi qu’il en soit encourageante, car ce prix concernerait le modèle le mieux équipé du ROG Ally. La version plus accessible du produit, limitée à une puce AMD Ryzen Z1 « classique » et 64 Go de stockage eMMC pourrait pour sa part être commercialisé à 399 dollars — si l’on suit la même logique. Il s’agirait alors de prendre le Steam Deck en tenaille sur le plan tarifaire. Une piste qui n’est pas à écarter.

Reste maintenant à savoir si la console d’Asus parviendra à soutenir la comparaison avec le Steam Deck sur deux grandes inconnues : la capacité de sa batterie et l’efficacité de son logiciel. Réponse dans quelques semaines.

