C’est officiel : la PS2 est reconnue pour son impact culturel et technologique sur nos sociétés

La console la plus vendue au monde s’offre une place de premier ordre dans l’Histoire. Un musée japonais vient d’ajouter la PS2 à son catalogue de 381 objets technologiques ayant eu un impact significatif sur la vie des gens.

La PS2 est reconnaissable du premier coup d’oeil // Source : Nikita Kostrykin – Unsplash

Alors que la PS5 Pro vient tout juste d’être annoncée, son ancêtre la plus emblématique obtient une belle reconnaissance pour sa carrière exceptionnelle. En effet, la PS2, console la plus vendue au monde avec près de 160 millions d’unités écoulées, vient d’être ajoutée au registre du « Future Technology Heritage » du Musée national japonais de la nature et des sciences de Tokyo.

C’est la première console de jeu vidéo à y faire son apparition, et ce n’est pas vraiment surprenant. Comme le rappelle le média japonais GameSpark, la PS2 a capitalisé sur un argument de poids pour l’époque : son lecteur DVD. Une idée inédite, puisque la technologie se démocratisait à peine dans nos salons à l’époque de sa sortie, en l’an 2000, les appareils compatibles étant encore plutôt chers comparés aux émérites lecteurs VHS.

Avec son prix de 299 dollars aux États-Unis, la console de Sony a permis à de nombreux foyers d’avoir accès à un lecteur DVD près de deux fois moins cher que ce que la concurrence proposait au début du millénaire. À ceci s’ajoutaient des performances en jeu très impressionnantes, une ludothèque qui a marqué les joueurs – avec GTA: San Andreas, par exemple – et une rétrocompatibilité sans compromis avec les très nombreux titres de la PS1.

Un appareil multimédia symbole du début du 21ᵉ siècle

Bien entendu, la PS2 n’est pas la seule console à avoir eu un impact significatif sur le monde du jeu vidéo. La NES et la SNES, la GameBoy ou même la PS1, pour ne citer qu’elles, sont des appareils qui symbolisent leurs époques et qui ont marqué des générations entières de joueurs. Toutefois, c’est avant tout la participation de la PS2 à la popularisation du DVD qui lui vaut ce nouveau titre de noblesse.

Le Musée national japonais de la nature et des sciences de Tokyo explique que la console répondait à plusieurs de ses critères de sélection, tels que son « rôle exceptionnel dans l’amélioration de la vie des gens et la création de nouveaux modes de vie ». La PS2 devient ainsi, officiellement, un des piliers de notre société numérique, et rejoint les 381 appareils qui constituent le registre du « Future Technology Heritage », aux côtés de la disquette 3,5 pouces. Rien que ça.

Selon vous, quelle autre console de jeux vidéo ou appareil high-tech mériterait aussi de figurer dans ce registre ?