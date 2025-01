Cette manette transforme votre smartphone en véritable console portable

Une entreprise de Caroline du Nord, Ohsnap, propose une solution innovante pour les amateurs de jeux mobiles avec le MCON, un contrôleur qui pourrait révolutionner le gaming sur smartphone.

Ohsnap vient de lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour la MCON, une manette pour smartphones assez spéciale. Cette manette magnétique se distingue par sa capacité à se fixer directement à l’arrière du téléphone tout en restant ultra-portable.

Le MCON répond ainsi à un défi majeur des joueurs mobiles : disposer d’une manette performante sans s’encombrer d’un accessoire supplémentaire. Son système ingénieux permet de la dissimuler derrière le téléphone lorsqu’elle n’est pas utilisée, grâce à un mécanisme coulissant activé par simple pression de deux boutons. Les internautes semblent conquis, le projet ayant déjà récolté pas moins de 360 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La MCON n’est pas une manette comme les autres

L’équipement technique est complet : boutons A, B, X, Y, une croix directionnelle, deux joysticks à effet Hall (moins sujets aux problèmes de dérive que ceux de la Switch), des gâchettes et des boutons de fonction. Des poignées rétractables assurent une prise en main ergonomique pour les sessions prolongées.

Pour s’adapter à tous les smartphones, le MCON utilise un système de « pucks » magnétiques. Ces disques de 2,5 mm d’épaisseur, intégrant des aimants MagSafe, permettent d’ajuster la distance entre le contrôleur et l’appareil en fonction de la taille du bloc photo. Pour les téléphones Android ou les modèles sans MagSafe, un adaptateur adhésif est fourni.

Les dimensions sont particulièrement compactes : 14,4 cm de long, 6,8 cm de large et moins de 2 cm d’épaisseur. La batterie se recharge en 30 minutes via USB-C et offre plusieurs semaines d’autonomie. Le contrôleur est également démontable avec un simple tournevis TORX, facilitant les réparations éventuelles.

Disponible en noir ou blanc, le MCON sera commercialisé à 149 dollars. Les premiers soutiens sur Kickstarter peuvent cependant l’obtenir dès 99 dollars, avec une livraison prévue en août 2025. Chaque pack inclut le contrôleur, un câble USB-C, deux disques magnétiques et l’adaptateur MagSafe adhésif.

Ohsnap, qui compte déjà six campagnes de financement participatif réussies et plus d’un million de clients, semble donc bien positionnée pour concrétiser ce projet développé sur plus de deux ans.