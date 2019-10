Après les Mavic 2 Pro et Zoom, DJI pourrait lancer cette année un drone au tarif bien plus agressif et au format bien plus compact. Le DJI Mavic Mini est en effet attendu à moins de 500 euros.

L’an dernier, DJI lançait à l’automne ses deux nouveaux drones hauts de gamme, les DJI Mavic 2 Pro et Zoom. Cette année, le constructeur de drones chinois préparerait un modèle plus compact avec l’arrivée du DJI Mavic Mini.

Le journaliste Roland Quandt du site allemand WinFuture a pu mettre la main sur les rendus presse de ce nouveau drone. On peut ainsi découvrir un modèle quadrirotor qui semble reprendre l’esthétique globale du Mavic 2 Pro. Néanmoins, quelques différences lui permettent de se distinguer. Un kit « Fly More » devrait également permettre de proposer certains accessoires comme des grilles de protections pour les hélices, une télécommande ou trois batteries supplémentaires.

This is the DJI Mavic Mini and its Fly More Kit. Full gallery of official marketing product pics right here: https://t.co/nbG2pSCxvx pic.twitter.com/VvrmKheFi5 — Roland Quandt (@rquandt) October 27, 2019

Par ailleurs, selon les informations référencées par le site Newegg, le DJI Mavic Mini devrait être bien plus léger que les autres modèles de la marque, avec un poids de 249 grammes. L’autonomie serait quant à elle de 30 minutes de vol, la transmission vidéo de 4 km pour un flux HD. On retrouverait également un GPS et une caméra 2,7K avec trois axes de rotation. Selon le site, le drone serait commercialisé au prix de 646 dollars canadiens, soit 445 euros. À titre de comparaison, le Mavic 2 Pro avait été lancé au prix de 1 449 euros.

On ignore encore quand sera lancé le DJI Mavic Mini. Néanmoins, s’il est déjà référencé sur un site de e-commerce, il y a peu de doute que sa présentation officielle soit imminente.