Samsung : des dalles TV QD-OLED de 77 et 49 pouces seraient livrées dès 2023

Les téléviseurs QD-OLED devraient bientôt profiter de nouvelles diagonales. On apprend que Samsung Display travaillerait notamment à la livraison de dalles 77 et 49 pouces dès l'année prochaine.

Introduite en début d’année sur quelques modèles de téléviseurs Samsung et Sony, mais aussi sur certains moniteurs comme chez Alienware, la technologie d’affichage QD-OLED est là pour rester. On apprend cette semaine du cabinet DSCC (spécialisé dans les questions d’affichage), que Samsung Display se préparerait à la fabrication de masse de nouvelles diagonales 77 et 49 pouces pour compléter la production actuelle de dalles QD-OLED de 55 et 65 pouces. « Samsung Display prévoit d’ajouter des produits de 49 et 77 pouces l’année prochaine pour renforcer son portefeuille QD-OLED », assure DSCC, dont les propos nous sont relayés par le site coréen Chosun Biz.

Ces deux nouvelles tailles de panneaux QD-OLED arriveraient sur le marché l’année prochaine et pourraient ainsi s’intégrer à de futurs modèles de téléviseurs courant 2023. Comme le souligne FlatPanelsHD, aucun détail n’est pour l’instant donné sur la définition prévue pour ces dalles de 77 et 49 pouces, mais il y a fort à parier que l’on parle de dalles Ultra HD.

QD-OLED, des prix bientôt revus à la baisse ?

D’après le site spécialisé, Samsung Display produit actuellement 30 000 substrats 8,5G chaque mois, à partir desquels il peut découper environ 1,8 million de dalles QD-OLED de 55 et 65 pouces par an. Mieux, le fabricant profiterait d’un rendement à 100 % sur cette production et réussirait à vendre l’intégralité des panneaux découpés. Cela devrait permettre à Samsung Display d’abaisser progressivement ses coûts de production. Une bonne nouvelle potentielle pour le consommateur qui pourrait voir, en bout de chaîne, le prix de la technologie QD-OLED baisser. Actuellement, cette dernière reste très coûteuse : comptez par exemple 2500 euros environ pour le nouveau téléviseur 55 pouces Samsung S95B, premier modèle QD-OLED de la marque.

Comme indiqué plus haut, Samsung et Sony sont pour l’instant les seuls fabricants de téléviseurs à exploiter la technologie QD-OLED dans leurs gammes 2022. On apprend néanmoins que Panasonic réfléchirait à son adoption… à l’inverse de TCL. Le constructeur chinois a confirmé à FlatPanelsHD ne plus miser sur le lancement de modèles QD-OLED basés sur des dalles Samsung.

