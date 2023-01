Samsung a développé un écran pour un Galaxy Z Fold pliable dans les deux sens

Samsung a dévoilé un nouvel écran surnommé « Flex In & Out » capable de se plier dans les deux sens. Dévoilée sur un prototype de smartphone pliant, cette nouvelle technologie d'écran et surtout de charnière aurait bon goût de s'inviter sur les futurs smartphones pliants de la marque..

Plier un smartphone pliant vers l’arrière n’est pas encore possible sur les modèles actuels… sauf si vous voulez casser quelque chose. Samsung a néanmoins dans l’idée de lancer des écrans et charnières capables de plier dans les deux sens et la marque souhaite visiblement le faire dans un avenir proche.

Preuve en est avec le prototype d’écran « Flex In & Out » dévoilé en fin de semaine dernière par Samsung Display, au travers d’un prototype. Ce dernier a la particularité de pouvoir se plier vers l’avant comme vers l’arrière grâce à une charnière à 360 degrés équipée, en outre, du design « en goutte d’eau » dont nous parlions récemment chez Samsung. Ce dernier permet de réduire radicalement la visibilité de la pliure centrale.

Une technologie adoptée sur le Galaxy Z Fold 5 ?

Comme le précise Android Authority, cet écran avait été dévoilé pour la première fois par Samsung au CES, début janvier. La firme mettait alors principalement en avant le design en goutte d’eau de sa nouvelle charnière, sans toutefois communiquer sur la possibilité de plier l’écran dans les deux sens. Deux semaines plus tard, nous y sommes.

Reste maintenant à savoir si Samsung est prêt à employer ce design sur son prochain Galaxy Z Fold 5. Si l’on s’en tient à ce que la marque a montré à la presse, il semble que la technologie est, pour l’essentiel, au point, mais difficile d’avancer quoi que ce soit pour l’instant en l’absence de confirmation officielle. Difficile cependant d’imaginer la marque coréenne changer drastiquement le design de son Galaxy Z Fold, du moins pas dès la prochaine génération, si cela devait finir par arriver.

Le passage à cette nouvelle charnière constituerait quoi qu’il en soit une avancée majeure pour l’appareil. Outre la possibilité de plier dans les deux sens et de réduire la visibilité de sa pliure centrale, le Galaxy Z Fold 5 profiterait de cette nouvelle charnière pour gagner en finesse tout en éliminant l’espace présent entre les deux moitiés de son écran. Ces dernières pourraient alors reposer complètement à plat l’une sur l’autre.

En cas d’adoption rapide de ce design, nous sommes par contre curieux de savoir comment Samsung gérera cette nouveauté sur le plan logiciel. Il faudra notamment trouver une façon de ne pas gêner l’utilisation lorsque l’écran est plié vers l’arrière — et pour cause, la paume de la main serait alors en contact avec une des deux moitiés de l’écran.

