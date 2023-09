Bluetti a la solution pour alléger vos factures d’électricité avec sa nouvelle station

Les Français paient en moyenne 1 200 euros par an d’électricité. Après le logement et l’alimentaire, c’est l’un des plus gros postes de dépenses. Opter pour une station électrique comme l’EP760 de Bluetti permet à terme de réaliser des économies. Voici comment.

Le prix de l’énergie est actuellement sous tension. Avec un tarif réglementé qui a pris 15 % en février dernier, puis de 10 % au mois d’août, toutes les solutions pour réduire sa facture énergétique sont les bienvenues. Et si vous installiez une station de stockage électrique ?

Cette réponse apportée par le spécialiste de l’énergie Bluetti avec sa nouvelle station EP760 présente de multiples avantages. Facile à mettre en place, ce dispositif permet de concentrer la consommation électrique sur les heures creuses et même de se passer du réseau traditionnel en l’associant à des panneaux solaires.

Pourquoi installer une station électrique tout en étant relié au réseau traditionnel ?

Les stations de stockage électriques telles que la puissante EP760 de Bluetti et ses 7600 W présentent de nombreux intérêts. Tout d’abord, ce matériel apporte le courant là où vous n’en avez pas. Placé au fond du jardin, il transforme votre petite cabane à outils en un atelier fonctionnel.

Mais c’est surtout lorsque l’EP760 est installée au sein d’une maison ou d’un appartement qu’elle devient vraiment utile. Raccordée au réseau électrique de votre habitat, cette station s’avère d’un grand secours en cas de coupure de courant. Avec un tel appareil, aucun risque de perdre tout le contenu de son congélateur, de se retrouver dans le noir ou de devoir jeter ce plat à moitié cuit que vous rêviez pourtant de déguster. C’est aussi très pratique lorsque vous avez des travaux à faire.

Concrètement, en cas de panne de courant, le Bluetti EP760 prend automatiquement le relai et s’enclenche en moins de 10 millisecondes. Impossible donc de percevoir la moindre coupure. Et grâce à sa capacité de 7600 Wh, cette station peut alimenter toute une maison de 120 m² pendant près de 4 heures et un appartement de 60 m² fonctionnant intégralement à l’électrique durant neuf heures.

Profiter des heures creuses pour économiser

Pour aller encore plus loin, vous pouvez l’utiliser au quotidien en alternance avec le réseau électrique traditionnel. L’objectif : faire baisser votre facture énergétique.

Sous réserve d’avoir opté pour un contrat HP/HC (heures pleines et creuses) avec votre fournisseur d’électricité, grâce à l’EP760, vous pouvez concentrer votre consommation exclusivement sur les heures creuses. Depuis l’application Bluetti (iOS et Android), il est possible d’indiquer à la station de se recharger uniquement pendant les heures creuses, là où l’électricité est la moins chère. Ensuite, la station peut alimenter vos appareils durant les heures pleines, en lieu et place du réseau électrique. La consommation auprès de votre fournisseur d’électricité devient alors presque nulle quand c’est le plus coûteux. La procédure est très simple à mettre en œuvre.

Encore plus d’économies grâce à des panneaux solaires

Les propriétaires de maison peuvent tirer encore plus de bénéfices de leur station EP760 en la raccordant à des panneaux solaires. La station étant compatible avec la plupart des modèles du marché, inutile de réinvestir dans un tel dispositif si vous êtes déjà équipé.

Idéalement, dans cette configuration où l’objectif est de gagner en indépendance énergétique, il est intéressant de combiner l’EP760 à ses batteries d’extension B500. La station peut supporter jusqu’à quatre modules complémentaires, chacun ayant une capacité de 4 960 Wh. Au total, l’ensemble peut alors atteindre 27 440 Wh, ce qui équivaut à 13 heures d’alimentation pour une maison de 120 m², le reste étant apporté par la recharge solaire. Votre domicile peut ainsi devenir autonome quand la production d’énergie solaire est suffisante.

Une installation peu contraignante

Bluetti a également tout prévu pour que ses appareils ne soient pas contraignants au quotidien. Avec moins de 50 dB en phase d’utilisation, l’EP760 s’avère silencieux et ne devrait pas perturber votre sommeil. En plus, ce système modulaire est relativement discret et compact puisqu’il mesure seulement 63 cm de largeur pour 37 cm de hauteur, soit la taille d’une petite valise. De quoi se fondre facilement dans votre intérieur.

L’ensemble peut par ailleurs être placé à l’extérieur, sachant que la station comme les modules additionnels sont étanches et certifiés IP65.

Enfin, le Bluetti EP760 est très facile à installer et ne nécessite aucunement de percer des murs ou encore de recâbler sa maison. Un atout supplémentaire lorsqu’il s’agit de revoir tout son fonctionnement électrique.

La station EP760 sera disponible dès le 15 septembre à 5 999 euros, un prix qui comprend deux batteries B500.