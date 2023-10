Dépêchez-vous, ces générateurs Jackery sont encore en promo exclusive

Si les Prime Days sont finis, chez Jackery, les promos font du zèle. Le constructeur casse les prix de ses générateurs solaires mobiles. Mais il faut se dépêcher, car ces offres exclusives se terminent dans moins de 48 heures.

Bien que l’été ait tiré sa révérence, le soleil est encore là. Du coup, pourquoi ne pas en profiter pour lutter contre l’inflation ? Jackery propose de nombreux générateurs mobiles équipés de panneaux solaires pliables. Simples à installer, ces appareils permettent d’alléger la facture électrique à la fin du mois.

Une alternative qui a en plus l’avantage d’être plus abordable. Jackery a prolongé ses promotions des Prime Days, qui se déroulaient la semaine dernière. Ainsi, le constructeur met en place jusqu’à 40 % de remise sur ses meilleures batteries et générateurs. Cependant, ces promos s’achèvent le mercredi 18 octobre prochain. Il ne reste donc qu’une journée et demie pour en profiter. Pour gagner du temps, nous avons sélectionné les bons plans les plus intéressants.

Le générateur 1 000 à 1 205,33 euros (- 33 %)

Rares sont les générateurs qui offrent un aussi bon rapport qualité-prix que le générateur 1 000 de Jackery. Une prouesse due à l’alliance de la puissance de ce générateur associé à sa compacité. Avec des dimensions de 33,3 x 23,3 x 28,3 cm et un poids de 10 kg, il est très facile de le transporter lors d’un voyage en plein air ou une aventure en van.

Plus abordable que le Jackery 1 000 Pro, ce générateur 1 000 embarque pourtant la même puissance de 1 002 W. Une puissance qui lui permet de recharger jusqu’à 100 fois un smartphone ou de faire tourner un mini-réfrigérateur pendant 17 heures. Pour ce qui est du rechargement, il faut compter 5 heures sur une prise secteur et 6,5 heures avec deux panneaux solaires SolarSaga 200, fournis avec le générateur.

Enfin, niveau connectique, on déniche deux prises 230 V en courant alternatif, deux ports USB-C et deux ports USB-A dont un QuickCharge 3.0.

L’ultime avantage de ce générateur est son prix. Jackery diminue le tarif du générateur 1 000 avec deux panneaux solaires. Habituellement vendu 1 799 euros, le lot passe à 1 205,33 euros. Une remise qui se termine le 18 octobre prochain. Cependant, Jackery met en place un nouvel avantage après cette date-butoir. En effet, le constructeur californien offre son tout nouveau générateur Explorer 100 Plus jusqu’au 5 novembre pour tout achat d’un générateur 1 000 sur le site de la marque. Un joli cadeau de 149 euros qui permet de profiter d’un mini-générateur supplémentaire.

Le générateur 2000 Pro à 1 609 euros (- 40 %)

Son année d’existence n’y change rien : le générateur 2 000 Pro reste l’un des fleurons de Jackery. Il faut dire que le constructeur livre ici un appareil particulièrement puissant de 2 160 W. Puissance dont il est possible de profiter rapidement puisqu’il est possible de recharger le générateur 2 000 Pro en seulement deux heures et demie (à l’aide de 6 panneaux solaires SolarSaga 200).

Autant dire que le Jackery 2 000 Pro est source secondaire d’énergie à domicile très appréciable. Il bénéficie de deux prises 230 V en courant alternatif, deux ports USB-C Power Delivery de 100 W et deux ports USB-A pour les appareils mobiles. Il peut donc alimenter aisément des plaques électriques ou un four pendant une heure. Mieux, son endurance monte à une journée s’il alimente un mini-réfrigérateur ou un téléviseur. Enfin, ses dimensions de 38,4 × 26,9 × 30,75 cm et son poids de 19,5 kg ne l’empêchent pas d’accompagner les nomades lors d’un road trip en van.

Le Jackery 2 000 Pro tombe à 1 609 euros au lieu de 2 299 euros. Une remise de 40 % qui disparaît le 18 octobre prochain. Cela dit, après cette date, il est là aussi possible d’obtenir le nouveau générateur Explorer 100 Plus en cadeau pour l’acquisition d’un générateur 2 000 Pro.

Le générateur Explorer 500 à 395 euros (-40 %)

Celles et ceux en quête d’un mini-générateur pour pallier une (courte) panne électrique ou partir en road trip le temps d’un week-end auront vite fait de se tourner vers le Jackery Explorer 500. Avec une taille très compacte, 30,1 × 19,3 × 24,2 cm, et un poids de seulement 6 kg, il se glisse aisément dans un placard ou le coffre d’une voiture. Surtout, il assure une confortable puissance de 500 W.

Il peut donc alimenter un téléviseur pendant 7,5 heures ou recharger 53 fois un smartphone. Du côté des connectiques, on trouve trois ports USB-A et une prise de 230 V.

Jusqu’au 18 octobre prochain, le générateur Explorer 500 est proposé à 395 euros au lieu de 659,99 euros. Une remise de 40 % plutôt bienvenue.