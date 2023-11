Produire sa propre énergie à prix réduit, c’est la promesse d’EcoFlow pour le Black Friday

Ecoflow lance ses promotions avec quatre jours d’avance. La marque propose jusqu’à 120 euros de réduction sur ses meilleures stations d’énergie et ses panneaux solaires. Jusqu’au 27 novembre, pour EcoFlow, faire des économies d'énergie n’attend pas.

Avec l’arrivée de l’hiver, vous avez peut-être recommencé à chauffer votre intérieur. Cette année cependant, avec l’augmentation des tarifs de l’énergie et les intempéries vous privant d’électricité, vous avez déjà prévu d’être plus vigilant lorsqu’il s’agit d’allumer votre radiateur. Et si, pour passer l’hiver plus sereinement, vous envisagiez d’utiliser une station énergétique couplée à un panneau solaire ? En complément de votre fournisseur, cela vous permettra, sur la durée, de produire et de stocker une partie de votre électricité et d’amortir un peu le cout de la facture cet hiver… et les suivants.

Pour cette période du Black Friday, EcoFlow propose ainsi plusieurs de ses produits à prix réduits :

Pendant le Black Friday, Ecoflow propose par ailleurs bien d’autres offres à découvrir sur son site.

Stations énergétiques tout terrain : les RIVER 2 Pro et RIVER 2 Max perdent 120 euros

Pensée pour un usage quotidien ou occasionnel, à la maison comme en déplacement, la gamme RIVER 2 est certainement la plus complète et adaptable d’EcoFlow. Le modèle Pro peut en effet fournir, s’il est accompagné d’un panneau solaire, jusqu’à 1,8 kWh. De quoi recharger ordinateur, smartphone ou encore petit frigo pendant une demi-journée complète. Sa capacité de 768 Wh lui permet de générer une puissance de 800W en sortie. Vous pourrez ainsi brancher plusieurs appareils en même temps sans risquer le court-circuit.

Avec 7,8 kg au compteur, le RIVER 2 Pro est l’un des modèles les plus légers du constructeur. Il est également extrêmement compact et trouvera ainsi sa place partout, dans votre intérieur, ou dans votre voiture si nécessaire. Mieux, grâce à la technologie brevetée X-Stream développée par EcoFlow, le RIVER 2 Pro peut se charger en 70 minutes seulement.

Au-delà de la rapidité, les batteries EcoFlow sont également pensées pour durer. En utilisant des batteries LiFePO4 (lithium, Fer, phosphore), les batteries du constructeur profitent d’une durée de vie de 10 ans et plus de 3 000 cycles de charge. Pour compléter cette longue durée de vie, le fabricant a implémenté sur toutes ses batteries le Battery Management System (BMS) qui permet, grâce à un algorithme, de prédire les risques de court-circuit et maintenir un état de charge homogène.

Et si vos besoins en énergie sont plus modérés, EcoFlow a pensé à tout puisque l’entreprise propose une version Max de son RIVER 2. Avec un design et des technologies similaires au modèle Pro, elle s’avère plus compacte et plus légère. Sa capacité plus raisonnable de 512 Wh délivre une puissance de 500W. De quoi convenir parfaitement à vos besoins pour un court week-end en camping ou pour parer une coupure d’électricité impromptue. Profitant, elle aussi, de la technologie X-Stream, la RIVER 2 Max se charge en à peine une heure.

Les deux stations profitent enfin des mêmes entrées et sorties pour brancher appareils et câbles d’alimentation, soit :

1 entrée Allume-cigare ;

1 entrée solaire ;

1 entrée courant alternatif (CA) ;

Entrée/sortie USB-C ;

Sortie courant continu (CC) ;

Sortie USB-A ;

Sortie CA.

Jusqu’au 27 novembre, les modèles RIVER 2 Pro et RIVER 2 Max profitent chacun de 120 euros de réduction, les faisant passer respectivement à 679 et 649 euros.

Puissance et polyvalence : la station DELTA 2 perd 100 euros pendant le Black Friday

À l’inverse des modèles RIVER, dont la compacité est parfaitement adaptée à “l’outdoor”, la DELTA 2 propose un gabarit un peu plus massif. Et pour cause : sa capacité de 1024 Wh et la puissance de 2400W qu’elle peut délivrer sont bien plus importantes.

Dans les faits, la puissance de la station DELTA 2 permet d’alimenter

80 charges complètes de votre smartphone ;

un frigo domestique pendant 7 à 14 heures ;

une ampoule de 10W pendant 58 heures ;

une machine à café pendant 50 minutes.

Adaptable, elle peut se combiner à d’autres modèles de la même gamme pour délivrer une puissance maximale de 3 kWh avec l’ensemble des batteries supplémentaires de la gamme DELTA. Une combinaison parfaite pour pallier les coupures d’électricités impromptues qui peuvent avoir lieu en hiver lorsque la météo est capricieuse.

Pour la recharger, rien de plus simple. Il suffit de la brancher et son système de charge rapide lui permettra de passer de 0 à 80 % de batterie en à peine 50 minutes. Une vitesse de chargement 7 fois plus rapide que les produits concurrents, selon le fabricant. Si vous préférez utiliser un panneau solaire, la charge complète prendra alors entre 3 et 6 heures avec 400W de puissance. Le modèle DELTA 2 peut ainsi assurer sur sa durée de vie pas moins de 3000 charges. Un investissement rapidement amorti puisque 3000 cycles correspondent en moyenne à une durée de dix ans.

Connectée grâce à son application compagnon (disponible pour Android et iOS), elle permet notamment de vérifier les données de charge, personnaliser les paramètres et régler facilement la vitesse de charge.

La station DELTA 2 est enfin équipée de multiples ports pour y brancher un nombre conséquent d’appareils et de câbles d’alimentation adaptés à votre mode de vie :

4 sorties CA ;

2 sorties USB-A ;

2 sorties USB-C ;

2 sorties DC5521 pour panneaux solaires ;

2 ports USB-A à charge rapide.

En ce moment et jusqu’au 27 novembre 2023, la station énergétique DELTA 2 d’EcoFlow est 100 euros moins chère et est proposée à 899 euros.

Des panneaux solaires pour une électricité propre et gratuite

Pour compléter l’achat d’une station énergétique, pourquoi ne pas investir également dans des panneaux solaires ? Avec une durée de vie de 25 ans, ils permettent d’apporter un complément en électricité gratuit, et sont en moyenne rentabilisés en 8 à 10 ans. EcoFlow en propose deux modèles.

Le premier est un panneau solaire bifacial. Puissant, il propose en plus d’une puissance de 220W sur sa face principale, une face arrière d’une capacité de 150W. Une spécificité qui lui permet d’afficher un très bon taux de conversion de 23 % de l’énergie solaire captée. Certifié IP68, il est également pensé pour résister à la plupart des caprices de la météo (mais ne le laissez pas dehors sous la tempête par exemple).

Le second est, quant à lui, pensé pour un usage plus modéré puisqu’il propose une puissance maximale de 110W. Cela ne l’empêche cependant pas d’afficher le même taux de conversion de 23 % et une certification IP68. De quoi pallier toute éventualité, que vous soyez en vacances ou chez vous.

Mention spéciale enfin pour le kit complet spécial balcon pensé par Ecoflow pour les petites surfaces. Totalement modulable, il permet de combiner tout ce qu’il faut pour équiper un appartement ou un studio, du micro-onduleur aux panneaux solaires, complétés par une station électrique portable, ou des smart plugs. Tout est pensé pour répondre à tous les besoins et construire son propre kit solaire pour balcon.