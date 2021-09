Carte mère et carte graphique : les prix devraient encore augmenter

Les problèmes s'accumulent et le marché des composants de PC devrait devenir encore plus tendu.

Le marché des composants informatiques est très tendu depuis plusieurs mois. Avec l’explosion de la demande pendant la pandémie, et les fluctuations du marché de la cryptomonnaie qui faisait déjà pression sur le marché des cartes graphiques, il est difficile de trouver des composants en stock et surtout à leurs prix attendus.

Malheureusement, la situation ne semble pas du tout sur le point de s’améliorer. Elle pourrait même plutôt empirer gravement.

La Chine tourne au ralenti

Premier problème majeur qui va peser sur le marché du PC, et pas que : les usines en Chine tournent depuis peu au ralenti à cause de problèmes avec l’électricité. Nous avons déjà publié un article dédié à ce sujet qui va peser sur tout le marché tech dans les prochaines semaines et peut-être pour une bonne partie de 2022.

Le prix du cuivre explose

Concernant plus particulièrement les cartes graphiques et les cartes mères de nos ordinateurs, il y a un autre problème qui vient s’ajouter aux autres. Le prix du cuivre a explosé ces derniers mois. La tonne de cuivre est en effet passé de 7755 dollars en décembre 2020 à 9262 dollars au 28 septembre 2021. Pire, le prix des feuilles de cuivre, une version raffinée du matériau, a augmenté de 35% en quelques mois.

D’après le site DigiTimes, souvent au plus près des chaînes de montage, cette hausse de prix devrait tendre un peu plus le marché général des composants.

Après une légère baisse du prix des cartes graphiques au milieu de l’été, qui a depuis été compensé par une hausse, le marché semble devoir faire face à une nouvelle vague. Difficile de savoir quand il sera possible d’acheter une carte graphique à un tarif raisonnable dans l’avenir proche.