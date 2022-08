GeForce RTX 3000 et Radeon RX 6000 : les prix chutent, c’est peut-être le moment d’acheter

À cause d'un trop fort stock, les cartes graphiques vont encore voir leur prix baisser. Peut-être le bon moment pour investir alors que la prochaine génération se profile avec des prix attendus très élevés.

En juillet, nous avions pu commencer à constater une chute des prix des cartes graphiques. Nous avions alors proposé un dossier permettant de réfléchir au bon moment pour acheter. Faut-il craquer pour la génération actuelle en baisse, ou attendre les nouvelles cartes RTX 4000 et Radeon RX 7000 qui s’annoncent surpuissantes, au risque d’une montée de la facture ?

Cette question devient encore plus importante alors que nous apprenons qu’une nouvelle baisse de prix devrait arriver.

AMD et Nvidia ont trop de stocks

Après deux ans de pénurie, AMD et Nvidia ont commandé énormément de puces en production pour suivre la demande exceptionnelle. Problème : les cryptomonnaies se sont effondrées, et la meilleure gestion du Covid a ralenti la demande du grand public. On se retrouve donc sur un marché avec une production très importante et une demande bien moins élevée.

Tout cela pourrait aller si AMD et Nvidia ne s’apprêtaient pas à lancer une nouvelle génération de cartes graphiques. Il faut donc écouler les stocks au plus vite, surtout si une hausse des prix est prévue.

C’est ce que rapporte le média chinois ZOL relayé par WCCFTech, qui cite des sources venant des chaînes d’approvisionnement de Nvidia et AMD. Les prix des cartes graphiques pourraient de nouveau baisser à la fin du mois d’août.

Des deux géants, ce serait Nvidia qui serait le plus prêt à baisser ses tarifs pour écouler les stocks. On devrait donc voir se multiplier les bons plans autour des cartes graphiques GeForce dans les semaines à venir.

D’après WCCFTech, la GeForce RTX 3090 Ti peut déjà être trouvé à 40 % en dessous de son prix public conseillé en Allemagne : à 1 398 euros contre 2 249 euros au tarif officiel.

Ça vaut pour les PC gamer

Si on s’attarde sur le marché des cartes graphiques ici, toutes les remarques sur la baisse de prix fonctionnent aussi avec le marché des PC portables. Les fabricants ont également produit trop de machines devant la demande énorme pendant la pénurie. Il va falloir écouler les stocks avant l’arrivée des premiers PC portables équipés en GeForce RTX 4000, attendus en 2023.

Il reste difficile d’estimer si c’est le bon moment pour investir. L’idée qu’une nouvelle génération bien plus puissante est sur le point d’arriver est toujours effrayante. Reste que les prix que l’on va constater dans les jours et semaines à venir devraient être très intéressants pour qui a besoin de renouveler sa machine.

