Cette startup réinvente le concept de GPU externe : petit, pratique et puissant

Avez-vous déjà imaginé booster les performances graphiques de votre appareil sans sacrifier la portabilité ? Le OnexGPU, avec des dimensions impressionnantes et une puissance étonnante.

Vous êtes-vous déjà demandé comment améliorer les performances graphiques de votre ordinateur portable ou de votre mini PC ? Grâce aux avancées de l’USB4 et du Thunderbolt, c’est désormais possible. Ces technologies permettent de connecter un GPU externe (ou eGPU) à votre machine, offrant ainsi une nette amélioration des performances. Toutefois, la portabilité de ces solutions laisse souvent à désirer, et la compatibilité aussi.

OnexGPU : petit format

Entrez dans l’univers de l’OnexGPU, un projet issu d’une campagne de financement participatif. Il est important de souligner les risques inhérents à ce type d’investissement. Cependant, l’OnexGPU se distingue par sa taille réduite et sa facilité de transport. Ce GPU externe tient dans des dimensions de 188 x 106 x 16 millimètres, le rendant incroyablement compact.

Techniquement, l’OnexGPU embarque une solution graphique AMD Radeon RX 7600M XT. Cette carte est capable de prendre en charge les jeux vidéo les plus récents grâce à une fréquence d’horloge de 2 300 MHz et une mémoire graphique intégrée de 8 Go Malgré sa petite taille, l’OnexGPU promet de rester relativement silencieux avec un niveau sonore de 52,6 dB, tout en consommant 120 watts.

L’OnexGPU ne se limite pas à être une simple carte graphique externe. Il peut être connecté via OCuLink ou USB 4, offrant ainsi une large compatibilité avec différents appareils. Ce GPU externe fonctionne également comme un dock. Vous avez la possibilité d’y installer un SSD M.2 2280 pour augmenter la capacité de stockage de votre appareil. Il offre une connexion LAN, deux ports HDMI 2.1, deux ports DisplayPort 2.0, et peut même fournir jusqu’à 100 watts de puissance aux appareils connectés via USB 4. L’ajout d’un éclairage RGB est un plus… pour certains utilisateurs.

Sur le papier, ça a l’air top. Reste à voir si le produit final répondra aux attentes une fois commercialisé.