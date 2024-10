AMD : cette nouvelle mise à jour de BIOS ferait une belle différence pour les puces Zen 5

AMD a déployé une mise à jour de BIOS, couplée à une mise à jour de Windows 11, qui devrait améliorer les performances de ses nouveaux processeurs de bureau sous architecture Zen 5.

Les processeurs Zen 5 font l’objet d’un patch intéressant // Source : AMD

Branle-bas de combat sur le plan logiciel chez AMD. Lancés cet été et accueilli plutôt fraichement par la presse spécialisée, principalement pour leurs performances décevantes au regard de la précédente génération, les nouveaux processeurs de bureau Ryzen sous architecture Zen 5 font cette semaine l’objet d’un soin particulier.

AMD a en effet déployé une mise à jour de BIOS destinée à ses Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X. Cette dernière est censée corriger — ou en tout cas réduire –, les problèmes de latence observés sur ces deux CPUs, mais aussi améliorer leurs performances. Ce patch est couplé à une mise à jour de Windows 11 dédiée, elle aussi, aux puces d’AMD. Cette autre mise à jour intègre pour sa part une optimisation de la prédiction de branche, cette fois aussi bien pour les puces Zen 4 que Zen 5.

Notons que ces optimisations interviennent après le déploiement d’une première mise à jour qui permettait déjà de doper les performances des nouveaux processeurs Ryzen 9000 grâce à l’ajout d’un mode « TDP to 105W » sur le BIOS. Cette nouveauté permet environ 10 % de performances en plus selon AMD… du moins si vous disposez d’un système de dissipation adéquat.

De nouvelles cartes mères également en vue

Dans le détail, la mise à jour de BIOS déployée cette semaine par AMD comprend le firmware AGESA PI 1.2.0.2, qui devrait théoriquement résoudre certains « cas particuliers » où il faut deux transactions, en lecture et écriture, lorsque des informations sont partagées entre différentes parties d’un processeur Ryzen 9000, explique The Verge. « Nous avons réussi à réduire de moitié le nombre de transactions pour ce cas d’utilisation, ce qui permet de réduire la latence entre les cœurs dans les modèles multi-CCD », assure AMD dans un communiqué publié ce lundi.

En parallèle, AMD est sur le point de donner le coup d’envoi pour deux nouvelles cartes mères chez ces partenaires OEM : les X870 et X870E. Leur principal intérêt est d’accueillir à la fois l’USB 4.0 par défaut, ainsi que le standard PCIe Gen 5 à la fois pour les GPUs et les SSD (cette nouvelle norme devrait notamment être employée par la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 5000). On y trouve en outre la prise en charge de barrettes de DDR5 plus rapides, allant jusqu’à 8 000 MHz.