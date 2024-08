AMD Ryzen 9000 : vous avez une carte mère MSI ? Voici une bonne nouvelle pour vous

MSI a pris l’initiative de déployer sur ses cartes mères de série 600 une mise à jour de BIOS permettant de booster significativement le TDP des nouveaux Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X. Le résultat ? Des performances en hausse de 13%.

Vous avez une carte mère MSI de série 600 ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Le fabricant taïwanais a mis depuis peu à disposition une mise à jour de BIOS (AGESA 1.2.0.1) permettant à ces cartes de doper très nettement l’enveloppe thermique octroyée aux nouveaux processeurs Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X. Cette mise à jour ajoute en effet au BIOS une option permettant de passer à un TDP de 105 W, en lieu et place des 65 W auxquelles ces deux puces sont normalement limitées.

Comme le rappelle VideoCardz, cette nouveauté n’est toutefois pas officiellement délivrée par AMD. Du moins pas à ce stade. Dans le cas présent, et comme nous l’avons dit, elle émane de MSI. Et en l’occurrence, on ignore si MSI a simplement pris sur lui de déployer en avance une fonctionnalité officielle, soutenue par AMD, ou s’il s’agit d’une initiative propre au constructeur. WCCFTech, pour sa part, semble plutôt pencher pour la première hypothèse.

Une nouveauté bientôt déployée ailleurs que chez MSI ?

Si c’est le cas, et que cette nouveauté est officiellement soutenue par AMD ensuite, il y a fort à parier qu’on la retrouve peu à peu sur le BIOS des cartes mères d’autres constructeurs, comme ASUS, ASRock, ou encore Gigabyte. Cette hausse optionnelle du TDP pour les nouveaux Ryzen 5 et Ryzen 7 de bureau pourrait alors bénéficier à tous les utilisateurs.

Received new BIOS from MSI, with a new option "TDP to 105W" to increase TDP of Ryzen 9700X/9600X from 65W to 105W.

Ryzen 9700X Cinebench R23 multi-core score :

65W: 20,409, 105W: 23,153. It's 13% faster. pic.twitter.com/mt9wh5AnJS — kuroberu (@kuroberumo) August 28, 2024

Quoi qu’il en soit, passer de 65 W à 105 W sur les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X permet d’aboutir à environ 13% de performances en plus en multi-core sous Cinebench R23. C’est du moins ce qu’avance un des premiers testeurs de ce mode « TDP to 105W » déployé par MSI. Une hausse de performances bonne à prendre.

Pour contexte, passer les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X à 105 W leur permet de retrouver l’enveloppe thermique des Ryzen 5 7600X et Ryzen 7 7700X de l’an dernier. Une opération bénigne à première vue, d’autant que les deux autres processeurs de la nouvelle gamme « desktop » d’AMD opèrent déjà à des TDP plus élevés : 120 W pour le Ryzen 9 9900X et 170 W pour le Ryzen 9 9950X.