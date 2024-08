Processeurs Ryzen 9000 : AMD veut vous vous surprendre avec ses prix

AMD a rendu public le placement tarifaire (attractif) de ses nouvelles puces de bureau « Ryzen 9000 ». Sous architecture Zen 5, ces dernières arrivent toutefois sur le marché en deux temps…

Vous vous en souvenez sûrement, fin juillet, AMD reportait de quelques semaines le lancement de ses nouveaux processeurs de bureau Ryzen 9000, évoquant alors « excès de prudence » et moquant à mi-mot les déconvenues d’Intel sur ses puces de 13e et 14e générations.

Deux semaines plus tard, la firme s’en tient au nouveau programme qu’elle avait alors dévoilé, avec une commercialisation en deux étapes des quatre premières références Ryzen 9000. Les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X arrivent donc sur le marché ce 8 août, tandis que les Ryzen 9 9900X et Ryzen 9 9950X attendent toujours un coup d’envoi prévu le 15 août prochain.

La sortie de deux premières références Ryzen 9000 a toutefois donné à AMD l’occasion de préciser outre-Atlantique le placement tarifaire de l’ensemble de ces quatre nouvelles puces de bureau sous architecture Zen 5.

Des prix en baisse !

Voici donc les tarifs officialisés il y a quelques heures par AMD :

Ryzen 5 9600X : 279 dollars

Ryzen 7 9700X : 359 dollars

Ryzen 9 9900X : 499 dollars

Ryzen 9 9950X : 649 dollars

Il ne vous aura pas échappé que ces tarifs sont annoncés en dollars, et donc affichés hors taxes.

En France, nous ne disposons pour l’instant que des tarifs propres aux deux processeurs lancés ce 8 août. Sous nos latitudes, AMD nous confirme des prix recommandés de 308,90 euros pour le Ryzen 5 9600X et de 396,90 euros pour le Ryzen 7 9700X.

À ce stade, et après l’avoir contacté, la branche française du groupe ne communique toutefois pas encore de prix en euros pour les modèles Ryzen 9 9900X et Ryzen 9 9950X. Il nous faudra vraisemblablement attendre une semaine de plus pour en prendre connaissance.

AMD Ryzen 9000 Series processors are ready to deliver world class gaming and creator performance.



Available Aug 8:

• Ryzen 7 9700X

• Ryzen 5 9600X



Available Aug 15:

• Ryzen 9 9950X

• Ryzen 9 9950X

• Ryzen 9 9900X pic.twitter.com/L9YOAyKmHg — AMD Ryzen (@AMDRyzen) August 6, 2024

Ce que l’on note quoi qu’il en soit, c’est qu’AMD propose cette année des tarifs plus apaisés que par le passé. Ces références Ryzen 9000 sont en effet plus accessibles que les processeurs Ryzen 7000 d’ancienne génération à leur lancement : comptez 50 dollars en moins pour les Ryzen 9 et 40 dollars de moins pour le Ryzen 7 9700X, tandis que le Ryzen 5 9600X se montre environ 20 dollars plus accessible que son prédécesseur.

Une approche raisonnée qu’AMD s’est sûrement imposée face à un bond générationnel pas aussi important qu’on l’aurait aimé, du moins si l’on s’en tient aux premiers tests publiés. Neowin souligne ainsi que le Ryzen 7 9700X est par exemple incapable de surclasser l’ancien Ryzen 7 7800X3D en gaming.