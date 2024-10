Mise à jour critique : Intel corrige tous les bugs des processeurs de 13ᵉ et 14ᵉ génération

Après des mois de difficultés, les propriétaires de PC équipés de processeurs Intel de dernière génération peuvent enfin retrouver la stabilité.

Source : Intel

Pendant des mois, les utilisateurs des processeurs Intel de 13e et 14e génération ont joué à la roulette russe. Plantages inexpliqués, performances en berne, PC capricieux… le haut de gamme d’Intel souffrait d’importants bugs, tandis qu’Intel s’enfonçait dans la crise.

Pour aller plus loin

Processeurs Intel instables : tout savoir sur l’affaire en 4 questions

On parle de quels processeurs ? Les 13900K et 14900K des générations Raptor Lake et Raptor Lake Refresh.

Inte a confirmé, un peu plus tard, que le problème pourrait toucher non pas seulement les processeurs i9 (13900K, 14900K), mais aussi toutes les puces à la puissance de base de 65W, soit la quasi-intégralité des processeurs de 13eme (Raptor Lake) et 14eme (Raptor Lake Refresh) génération.

Les mises à jour attendues

Après plusieurs tentatives infructueuses, Intel semble enfin avoir trouvé la formule magique. La mise à jour du microcode 0x12B serait la clé pour mettre fin à ce feuilleton technologique.

Cette mise à jour résout quatre scénarios problématiques :

Des paramètres d’alimentation de la carte mère trop élevés Un algorithme permettant aux processeurs i9 de fonctionner dans des états de performances plus élevés à des températures élevées Des demandes de haute tension trop fréquentes du microcode Une augmentation des tensions de base, en particulier au repos et à faibles charges

Tout ça, c’était dû à un truc qu’Intel appelle « l’instabilité du décalage Vmin ». En langage humain, il s’agit d’un problème complexe dans lequel les processeurs et les cartes mères nécessitaient des tensions trop élevées, entraînant à terme un vieillissement prématuré et des dommages aux processeurs.

Et maintenant, on fait quoi ?

Il faut télécharger et installer les nouvelles versions des BIOS des cartes mères, chez Asus, MSI, Gigabyte, ASRock et ainsi de suite.

Il est important que les propriétaires des processeurs concernés sachent que même si la mise à jour peut prévenir de futurs dommages, elle ne peut pas réparer les processeurs déjà endommagés. En reconnaissance de ce problème, Intel a prolongé la garantie de tous les modèles concernés de trois à cinq ans.

Si vous remarquez une instabilité persistante, il est recommandé de contacter immédiatement le support d’Intel. Selon l’entreprise, les processeurs des ordinateurs portables et les futures puces de bureau ne sont pas concernés par ce problème, ce qui devrait rassurer les acheteurs potentiels, en particulier à l’approche de la sortie de la prochaine génération de processeurs Intel.

Pour les futurs acheteurs ou les propriétaires de laptops, pas de panique : selon Intel, vous êtes hors de danger. Les processeurs pour portables et les futures puces de bureau ne seraient pas concernés par ce problème.

Ce n’est pas la première fois qu’Intel est confronté à des défis avec ses processeurs haut de gamme. Des problèmes antérieurs, tels que les vulnérabilités Spectre et Meltdown, ont également nécessité des mises à jour du microcode. Cependant, la réponse rapide d’Intel à ce problème et l’extension de la garantie montrent que l’entreprise a tiré les leçons de ses expériences précédentes et répond de manière proactive aux préoccupations des clients. Notons qu’Intel n’avait pas le choix, l’entreprise américaine s’enfonce dans la crise depuis plusieurs semaines.

Cette crise s’inscrit dans un contexte très trouble pour Intel qui a annoncé début août une vague de licenciement de plus de 15 000 employés d’ici à la fin de l’année.