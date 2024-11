Test de l’AMD Ryzen 7 9800X3D : les experts sont unanimes, RIP Intel

Les tests du dernier processeur gaming d’AMD viennent de tomber. Nous avons épluché les bancs d’essai des médias spécialisés pour comprendre si le Ryzen 7 9800X3D mérite vraiment son titre de ‘meilleur processeur gaming’.

Source : The Verge

En ce début novembre 2024, AMD revient sur le marché des processeurs avec son nouveau Ryzen 7 9800X3D. Allons faire le tour des tests de spécialistes qui viennent tout juste d’être publiés.

Successeur du très apprécié Ryzen 7 7800X3D, cette nouvelle puce gaming arrive avec des caractéristiques techniques revues : une fréquence de base augmentée à 4,7 GHz et un boost à 5,2 GHz, le tout avec un impressionnant cache L3 de 96 Mo. On détaille tout ça dans l’article d’annonce.

Caractéristique AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core Ultra 9 285K Architecture Zen 5 Zen 4 Arrow Lake Gravure 4 nm 5 nm Intel 4 Cœurs/Threads 8/16 8/16 24/24 (8P+16E) Fréquence base 4,7 GHz 4,2 GHz 3,7 GHz Fréquence boost 5,2 GHz 5,0 GHz 5,7 GHz Cache L3 96 Mo 96 Mo 36 Mo TDP 120W 120W 125W Prix lancement 529 € 509 € 589 €

PCMag souligne que « la nouvelle conception 3D V-Cache bouleverse fondamentalement l’ancienne conception » et ajoute que « les performances n’ont pas augmenté de manière importante, mais la consommation d’énergie et la production de chaleur ont considérablement diminué.« .

Ne tournons pas autour du pot, cette puce s’impose d’emblée comme une référence absolue. Comme l’affirme Ben Wilson de Windows Central : « Le Ryzen 7 9800X3D est le meilleur processeur de jeu que vous puissiez acheter, détrônant poliment son prédécesseur comme le nouveau roi de la colline en tant que monstre lourd en cache. ». Justement, pourquoi ?

Les performances gaming

Les tests de performance sont unanimes. Les Numériques rapporte que « le Ryzen 7 9800X3D est un processeur particulièrement convaincant en jeu puisqu’il est tout simplement le plus performant, et de loin. » Les chiffres sont éloquents : selon Tom’s Hardware, il surpasse le Core i9-14900K d’Intel de 30 % et écrase le Core Ultra 9 285K avec une avance de 35 %.

Jeu Définition Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 7800X3D Core Ultra 9 285K Cyberpunk 2077 (Ultra) 1080p 190/167 173/152 125/110 1440p 154/142 140/128 102/92 4K 81/75 74/68 54/49 Counter-Strike 2 1080p 679/598 592/521 485/432 1440p 482/425 421/372 345/308 Baldur’s Gate 3 1080p 178/156 142/125 121/107 1440p 145/128 116/102 98/87 Microsoft Flight Sim 1080p 156/142 134/122 110/98 4K 89/82 77/71 63/57 Far Cry 6 1080p 189/168 165/147 132/118 1440p 156/139 136/122 109/97 Source : Combinaison des tests de Tom’s Hardware, Les Numériques et Windows Central

Rich Edmonds de XDA détaille les performances sur des jeux spécifiques : « Cyberpunk 2077 est un jeu exigeant et constitue un excellent choix pour pousser votre système à fond. L’AMD Ryzen 7 9800X3D fonctionne incroyablement bien […] ce qui se traduit par des fréquences d’images élevées pour les préréglages élevés et ultra à 1080p. ». (…) « Même comparé aux processeurs 7000 X3D de la génération précédente, ce nouveau processeur de jeu Zen 5 voit des gains considérables qui se traduisent non seulement par des fréquences d’images plus élevées dans de nombreux jeux, mais aussi par de meilleurs bas pour des expériences plus stables. ».

Tom’s Hardware note : « Ces résultats montrent clairement que le 9800X3D n’est pas seulement meilleur en termes de FPS moyens, mais qu’il offre aussi une expérience plus fluide et constante grâce à ses excellentes performances en 1% Low, particulièrement crucial pour les joueurs compétitifs. ».

Une efficacité énergétique revue à la baisse

Tout comme Intel, la consommation électrique fait l’objet d’améliorations notables. Windows Central précise : « le TDP de 120W signifie que le 9800X3D peut être correctement refroidi avec des solutions plus abordables. ».

Cependant, Les Numériques tempère en notant une « consommation en hausse avec 247 W relevés à la prise pendant notre rendu sous Blender. C’est donc +39 % par rapport au Ryzen 7 7800X3D. ».

Tom’s Hardware note à ce sujet : « Les détails parlent d’eux-mêmes : non seulement le 9800X3D domine en gaming, mais il le fait avec une efficacité énergétique remarquable, consommant significativement moins que son concurrent direct d’Intel tout en délivrant de meilleures performances. ».

Des performances applicatives en progrès

Si le gaming reste sa spécialité, le 9800X3D montre des progrès en applications.

Benchmark Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 7800X3D Core Ultra 9 285K Cinebench 2024 (MT) 166 pts 126 pts 199 pts Blender 142 pts 108 pts 168 pts HandBrake 134 pts 102 pts 156 pts Source : Les Numériques

Tom’s Hardware note : « Le Ryzen 7 9800X3D est 4% plus rapide dans les charges de travail multithread que le Ryzen 7 9700X. ». Les Numériques ajoute qu’il « octroie une hausse en application de 32 % face à son prédécesseur, le Ryzen 7800X3D« .

Gestion thermique optimisée

PCMag met en avant les avantages de la nouvelle conception : « Le fait de placer le cache V-Cache 3D sous les cœurs du processeur inverse essentiellement le problème. Le cache ne peut probablement pas être cadencé aussi haut, mais les cœurs de processeur les plus importants sont mieux refroidis. ».

Les Numériques apporte des précisions importantes sur les températures : « Le Ryzen 7 9800X3D dissipe bien mieux les calories que son prédécesseur avec une température moyenne de 48,7°C contre 59,8°C avec notre système de refroidissement réglé sur une utilisation vidéoludique. » (oui, vidéoludique).

Windows Central ajoute une nuance importante concernant le refroidissement : « Le TDP de 120W est faible, tout comme la consommation d’énergie maximale de 150W avec les paramètres par défaut, enregistrée dans un environnement de test de stress. Pour les jeux, vous verrez le processeur osciller autour de 100W. ».

XDA apporte des informations complémentaires sur le comportement thermique : « Au repos, j’ai vu le 9800X3D osciller autour de 25W et 32 degrés Celsius. […] La température de fonctionnement du 9800X3D était acceptable, atteignant 82 degrés Celsius sous charge maximale. ».

Overclocking débloqué

Une nouveauté importante est évoquée par Les Numériques : « Sur les générations précédentes, AMD bloquait volontairement l’overclocking, mais tel n’est pas le cas sur le Ryzen 7 9800X3D. » Cette évolution ouvre de nouvelles possibilités pour les utilisateurs.

En effet, Tom’s Hardware détaille les nouvelles possibilités d’overclocking : « Le Ryzen 7 9800X3D est entièrement overclockable : vous pouvez régler les cœurs, les structures et la mémoire du processeur à votre guise. Cependant, bien que l’overclocking basé sur le multiplicateur soit disponible, comme nous l’avons vu avec d’autres processeurs Zen 5, la plupart des utilisateurs disposant d’un refroidissement conventionnel seront mieux servis en utilisant la fonction d’overclocking automatique Precision Boost Overdrive (PBO).« .

Les Numériques précise les gains observés : « Nous avons également effectué des tests avec la fonction d’overclocking automatique Precision Boost Overdrive (PBO) activée, et l’activation de cette fonction nous a donné environ 2,6 % de performances supplémentaires.« .

Windows Central apporte une nuance importante : « Les utilisateurs devront faire attention, car la puce peut rapidement atteindre ses limites thermiques, même avec un refroidissement performant. ».

Positionnement tarifaire

En France, le processeur est lancé à 529 €, un positionnement que Les Numériques analyse ainsi : « À titre de comparaison, le Ryzen 7 9700X3D, dépourvu de la technologie 3D V-Cache, était disponible à 449 € et le Ryzen 7 7800X3D à 509 €. AMD profite donc du trou d’air que subit Intel avec le Core Ultra 200 pour être un peu moins agressif. ».

On fait le bilan

Tom’s Hardware résume parfaitement la situation : « L’AMD Ryzen 7 9800X3D est la puce de jeu la plus rapide du marché, avec une marge importante, battant facilement les processeurs concurrents d’Intel. Oui, le prix est élevé, ce qui laisse de la place à des alternatives au même prix avec un profil de performances plus équilibré dans les applications de productivité. Cependant, AMD offre les performances de jeu les plus rapides au monde, il peut donc les facturer. »

Windows Central apporte une perspective éclairante sur le positionnement du processeur : « Ne vous y trompez pas : le Ryzen 7 9800X3D est le meilleur processeur de jeu, détrônant poliment son prédécesseur comme le nouveau roi de la colline en tant que monstre lourd en cache. Cependant, il ne remporte aucun prix pour la productivité. Il ne vaut pas la peine de l’installer sur un PC qui passe la plupart de son temps à faire des calculs dans Microsoft Office et Teams puisque les 9900X et 9950X dominent cette catégorie, mais c’est un bien meilleur choix pour les joueurs que tout ce qui se trouve dans les offres modernes d’Intel axées sur la productivité. ».

XDA conclut avec une analyse pertinente : « Pour ce prix, il s’agit d’un processeur puissant qui offre des options supplémentaires aux joueurs qui n’ont pas besoin des processeurs les plus puissants pour les tâches informatiques. Avec le TDP de 120 W qui est faible, tout comme la consommation d’énergie maximale de 150 W avec les paramètres par défaut, c’est son efficacité qui devient intéressante. Pour les joueurs qui cherchent les meilleures performances possibles sans se soucier de la productivité pure, le 9800X3D représente actuellement le meilleur choix sur le marché, malgré son prix premium. ».

