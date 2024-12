Une puce pour les gouverner toutes : ce futur « processeur universel » pourrait concurrencer Nvidia, AMD et Intel

Cette puce réunit CPU, GPU, NPU et bien d’autres spécialités pour bousculer le marché des semi-conducteurs.

Source : Intel

Une nouvelle start-up du nom d’Ubitium a dévoilé en cette fin d’année son projet pour une puce versatile d’un nouveau genre qui serait capable de gérer n’importe quelle charge de travail : inférence IA, calculs classiques, rendu graphique et multimédia.

Fondée par des vétérans de l’industrie des semi-conducteurs, la start-up veut « révolutionner une norme universelle vieille de 57 ans » et ainsi bousculer les géants Intel, AMD et Nvidia sur le terrain de l’IA.

Un « processeur universel » qui réunit CPU, GPU, NPU

Fonctionnalités maximales, prix minimal 4 mois d’abonnements offerts, un bloqueur de pub intégré et des serveurs parmi les plus rapides du marché : c’est Noël chez Surfshark ! L’abonnement à ce VPN est à seulement 1,99 € /mois !

Les PC portables et smartphones sont équipés de SoC (System on Chip), une puce qui en réunit en réalité plusieurs spécialisés dans diverses tâches. Un SoC réunit généralement un processeur (CPU), une puce graphique (GPU), un processeur de signal numérique (DSP) et maintenant un NPU (Neural Processing Unit) pour les calculs IA.

Le projet d’Ubitium vise à créer une « une microarchitecture agnostique qui permet de réutiliser les mêmes transistors pour différentes tâches« . Ces transistors polyvalents rendraient donc inutiles l’intégration de puces spécialisées afin de réduire les coûts et les défis techniques d’intégration dans les infrastructures telles comme les centres de calculs et d’entrainement IA.

Basée sur l’architecture open source RISC-V, cette puce n’est que le début pour Ubitium qui vise à s’implanter sur plusieurs marchés, qu’il s’agisse de calcul à haute performance aux appareils basse consommation.

Pour moment, la start-up n’a levé « que » 3,7 millions de dollars, mais travaille déjà d’arrache-pied pour sortir la première version de son processeur universel pour 2026.