Snapdragon 8s Elite : cette version un peu moins puissante (mais plus abordable ?) arriverait dès avril

Qualcomm travaillerait au lancement d’un nouveau SoC Premium. Baptisé Snapdragon 8s Elite, ce dernier s’installerait deux pas derrière le Snapdragon 8 Elite dans l’offre du géant américain pour proposer de solides performances, sur des appareils potentiellement moins coûteux.

Un nouveau venu pourrait prochainement intégrer la famille Snapdragon // Source : Qualcomm

Diversifier son offre en matière de SoC… au risque de la diluer. C’est l’approche de Qualcomm, qui a nettement étoffé son catalogue de processeurs mobiles ces dernières années.

On apprend cette semaine qu’à l’instar du Snapdragon 8s Gen 3 l’année dernière, la firme travaillerait au lancement d’un nouveau Snapdragon 8s Elite : une version moins puissante, mais probablement aussi (un peu) plus abordable, de son Snapdragon 8 Elite, déjà positionné sur le haut de gamme au travers de deux versions.

Qualcomm réglé comme du papier à musique ?

Ce qu’il faut retenir ici, c’est le suffixe « S », synonyme chez Qualcomm de version légèrement déclassée, ouvrant la voie d’une commercialisation sur un plus grand nombre d’appareils. D’après Tom’s Hardware Italie, cette nouvelle puce pourrait profiter de certaines évolutions architecturales, mais avec la contrepartie de fréquences plus faibles et / ou de coeurs en moins.

Si l’on s’en tient aux rumeurs actuellement en circulation, ce nouveau SoC haut de gamme arriverait sur le marché en avril, c’est à dire pratiquement un an après le Snapdragon 8s Gen 3. Qualcomm serait alors réglé comme du papier à musique pour tenir en respect ses compétiteurs, et notamment le taïwanais MediaTek, qui lui grignote chaque année des parts de marché.

Reste à savoir sur quels appareils ce nouveau Snapdragon 8s Elite serait installé à sa sortie. Toujours selon Tom’s Hardware Italie, Qualcomm plancherait sur une mise à disposition immédiate de ce nouveau processeur mobile sur quelques smartphones.

Par le passé, le géant américain avait pu compter sur ses partenaires chinois pour être très réactifs en la matière, on devrait donc de nouveau pouvoir compter sur Xiaomi, Realme et d’autres. Réponse pressentie le mois prochain.