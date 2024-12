SSD 990 EVO Plus : Samsung atteint le délicat équilibre entre performances et prix

La vélocité d’un PC ne tient pas uniquement à son CPU, son GPU ou la quantité de RAM. Un bon SSD contribue grandement à améliorer les performances système, et à ce titre, le Samsung 990 EVO Plus se positionne comme un atout non négligeable.

990 EVO Plus // Source : Samsung

En matière de SSD, le savoir-faire de Samsung n’est plus à prouver. Les modèles EVO, en particulier ceux estampillés PRO étant régulièrement cités dans les guides et classement des meilleurs SSD (y compris chez Frandroid). Une réussite que l’on peut attribuer à de nombreux paramètres. Performances, stabilité, refroidissement, positionnement tarifaire : tout est parfaitement maîtrisé chez le constructeur coréen. Et ce n’est pas la toute nouvelle gamme lancée en septembre dernier qui va venir contredire cette réussite.

Doté du qualificatif « Plus », cette série de SSD de la gamme EVO se positionne comme le juste milieu entre les modèles EVO et les modèles PRO, le haut de gamme du constructeur. Des SSD qui bénéficient de performances très correctes, mais à un tarif plus abordable. Samsung aurait-il atteint le point d’équilibre parfait pour un SSD M.2 ?

990 EVO Plus : des performances proches de la perfection

Exception faite d’une panne, il existe deux raisons principales pour remplacer le stockage de son PC. Le besoin d’étendre son stockage d’une part. Et l’amélioration des performances de l’autre. Sur ces deux plans, le 990 EVO Plus concocté par Samsung est un excellent choix.

Côté stockage, ce modèle se décline, en effet, en trois variantes s’étalant de 1 à 4 To. Un volume assez conséquent pour un SSD, qui vous permettra de stocker allégrement toutes vos données pour les années à venir.

990 EVO Plus // Source : Samsung

Sur le plan des performances, pas grand-chose à redire non plus. Samsung annonce des débits séquentiels théoriques de 7250 Mo/s en lecture et 6300 Mo/s en écriture, grâce notamment à l’utilisation de la V-NAND de 8ᵉ génération. De quoi lui permettre de rejoindre le haut du classement des SSD M.2 grâce à des performances qui accrochent celles de son grand frère, le 990 PRO.

Une chauffe maîtrisée en toute circonstance

Vous le savez peut-être, mais en électronique, la chauffe est l’ennemie des performances. La maîtrise de la température est donc un élément non négligeable lorsque l’on cherche un composant à intégrer dans sa configuration. Et cela tombe bien, car le 990 EVO Plus est plutôt efficace en la matière, alors même qu’il est dépourvu de système de refroidissement (comme un heatsink par exemple).

Comparé à de nombreux modèles qui partagent ses caractéristiques (PCIe 4.0, format, capacité de stockage), le 990 EVO Plus arrive à rester suffisamment « frais » pour que ses performances ne soient pas affectées. Et cela tient en très grande partie à son efficacité énergétique. À consommation égale, il est 73 % plus efficace que son homologue le 990 EVO.

Un SSD polyvalent pour vous accompagner dans toutes vos activités

Véloce et performant, le Samsung 990 EVO Plus est un SSD capable de s’adapter à de nombreuses situations et usages. Vous cherchez un SSD pour stocker vos données les plus critiques ? Le logiciel Samsung Magician permet de chiffrer votre partition. Vous avez besoin d’un stockage important pour héberger des rushs pour un projet vidéo 4K ? Aucun problème.

990 EVO Plus // Source : Samsung

Votre truc, ce sont les jeux vidéo ? Le Samsung 990 EVO Plus pourra accueillir sans problème les jeux du moment et leurs centaines de Go de données, tout en vous permettant d’accéder aux données à très grande vitesse. Et le mieux dans tout ça, c’est qu’il reste assez accessible sur le plan tarifaire avec un modèle 1 Go disponible aux alentours de 100 euros (le prix peut varier en fonction des marchands).