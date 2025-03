Windows 11 et 10 : le bug des imprimantes qui impriment n’importe quoi

Une mise à jour, une imprimante USB, et bam : du texte aléatoire partout. Microsoft a un souci à régler.

C’est le genre de bug qu’on aimerait ne pas connaître : une imprimante USB qui se met à imprimer une soupe de lettres et de chiffres sans queue ni tête. C’est un vrai bug qui touche Windows 11 (versions 23H2 et 22H2) et Windows 10 (22H2 et 21H2). Microsoft a reconnu le problème le 12 mars 2025, et bonne nouvelle : ils bossent dessus.

Mais d’où vient ce bazar ?

Tout a commencé avec une mise à jour facultative, la KB5050092, sortie fin janvier 2025. Si vous l’avez installée et que vous utilisez une imprimante USB compatible avec l’IPP (Internet Printing Protocol, un système qui permet d’imprimer via internet ou USB), vous êtes potentiellement dans le viseur.

Le hic, c’est que certaines imprimantes, quand elles sont rallumées ou rebranchées, reçoivent des ordres bizarres du « spouleur d’impression » – le petit programme de Windows qui gère les files d’attente d’impression. Résultat : elles impriment des lignes comme « POST /ipp/print HTTP/1.1 », qui ressemblent plus à du code informatique qu’à ce que vous aviez prévu d’imprimer.

Ce n’est pas juste agaçant, ça peut aussi gaspiller du papier et de l’encre, et on sait tous que ces cartouches coûtent un bras. Le bug semble toucher surtout les imprimantes en « mode double », c’est-à-dire celles qui jonglent entre USB classique et IPP.

Une solution temporaire, en attendant mieux

Pas de panique, Microsoft a réagi vite. Ils ont déployé une sorte de rustine appelée « restauration des problèmes connus » (KIR en anglais).

Pour l’activer, il faut aller trifouiller dans les politiques de groupe – un outil un peu technique, mais pas sorcier. Microsoft a mis une page d’aide en ligne avec les étapes détaillées.

Une vraie solution définitive arrivera dans une prochaine mise à jour de Windows. En attendant, le KIR devrait limiter les dégâts, surtout si vous redémarrez souvent votre imprimante ou votre PC.

Et si vous n’avez rien remarqué ? Tant mieux ! Peut-être que votre imprimante n’est pas compatible IPP, ou que vous avez esquivé la mise à jour KB5050092.

Pour aller plus loin

