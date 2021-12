Facebook Portal : voici 4 fonctionnalités qui en font des as de la visio

Les appareils Facebook Portal sont les cadeaux parfaits à offrir aux personnes avec qui vous désirez garder contact. Pour Noël, deux des appareils de la gamme sont en promotion à des tarifs très intéressants. Voici pourquoi ils méritent votre attention.

Voici maintenant un peu plus de deux ans que Meta a lancé Facebook Portal en France. Meta propose ici des produits dans la continuité de ce qu’elle sait faire : mettre en relation les proches, les faire communiquer et se divertir. À ce titre, Portal Go et Portal TV sont d’excellents produits. Ils vous permettent de passer des appels vidéos d’excellente qualité sur des applications comme Messenger, WhatsApp ou encore Zoom. Et pour pimenter un peu vos échanges en visio, des fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle et la réalité augmentée sont intégrées et très facilement utilisables sur ces deux appareils.

Restez en permanence dans le cadre grâce à Smart Camera

Avec Facebook Portal, ce n’est pas à vous de vous adapter au champ de vision de la caméra, mais plutôt l’inverse. En effet, grâce à l’intelligence artificielle et l’outil Smart Camera, la caméra peut suivre vos mouvements et zoomer dans l’image pour que vous soyez toujours le sujet principal de vos visio. Les appareils Facebook Portal sont même capables de reconnaître une autre personne qui entre dans le champ, afin de l’élargir. C’est comme si vous aviez un cadreur derrière votre appareil qui s’occupait de toujours soigner la mise en scène de vos échanges.

Enrichissez vos appels avec la réalité augmentée

Pour égayer vos appels, les appareils Facebook Portal misent beaucoup sur la réalité augmentée. Au-delà des traditionnels filtres qui habillent votre visage, ils intègrent aussi des Story Time. Derrière ce nom se trouve une fonctionnalité qui vous permet de transformer votre Facebook Portal en livre interactif. Que ce soit en appel vidéo ou même à la maison, l’écran affiche des illustrations en réalité augmentée pendant que vous racontez une histoire. De quoi renouer avec la tradition de « la petite histoire avant de dormir », même si vous vous trouvez à distance.

Regardez des vidéos entre amis, y compris à distance

Le catalogue de vidéos disponibles sur Facebook Portal ne cesse de grandir. Désormais, beaucoup de médias hébergent des contenus vidéo sur le réseau social, que ce soit des reportages, des interviews voire même des séries. Avec Facebook Portal, Meta vous permet d’organiser des Watch Party. Réunissez-vous à plusieurs, même à distance, pour regarder des contenus et les commenter ensemble.

Contrôlez tout à la voix

Pour rendre leur utilisation plus pratique, les appareils Facebook Portal peuvent être contrôlés grâce à des commandes vocales. On y retrouve l’assistant vocal d’Amazon, Alexa. Grâce à lui, Facebook Portal peut servir d’interface pour piloter tous les objets connectés compatibles : ampoules, thermostats, etc.

Facebook Portal Go

Ici, Meta propose un écran portatif, qui fonctionne aussi bien sur batterie que sur secteur. Vous pouvez ainsi commencer des appels vidéo dans votre cuisine pour les terminer sur la terrasse. Portal Go intègre même un navigateur web, vous permettant d’accéder à bon nombre de services comme Twitch ou YouTube. Avec ceci, l’écran portatif de Meta se rapproche de l’usage proposé par une tablette traditionnelle.

Facebook Portal TV

Avec Portal TV, Facebook prend une direction intéressante. Le réseau social propose ici une caméra connectée, à brancher directement sur son téléviseur en HDMI et en USB. Cette simple caméra est capable de vous filmer pour vos appels vidéos, mais aussi de proposer tout l’écosystème Facebook Portal sur votre téléviseur. Vous pouvez ainsi télécharger des applications, comme Netflix ou Amazon Prime Video, pour en profiter sur votre TV.