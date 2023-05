Dyson a le cadeau parfait pour la Fête des Mères, et ce n’est pas un collier de nouilles

Et si vous offriez un produit high tech pour la Fête des Mères ? Non, pas un smartphone ou un énième robot-cuiseur, mais un appareil de coiffage Dyson. Ultra-faciles à utiliser, ces outils de styling sèchent, lissent et bouclent les cheveux en un temps record, sans les abîmer. De quoi faire plaisir aux plus pressées comme aux plus coquettes.

On connaît bien Dyson pour ses aspirateurs aussi beaux que performants. Mais ce spécialiste de la gestion des flux d’air s’est progressivement diversifié et a mis tout son savoir-faire dans des produits variés tels que les purificateurs d’air ou encore les sèche-cheveux.

Sur ce point, la marque anglaise est tout aussi prisée et propose une série d’appareils de coiffure innovants, aussi pratiques qu’efficaces. Les Dyson Supersonic, Dyson Airwrap Complete et Complete Long, ainsi que Dyson Corrale sèchent, lissent, bouclent et modulent rapidement et sans effort tous types de cheveux. Mais leur succès s’explique surtout par leur respect de la fibre capillaire. Les utilisatrices de ces produits le savent bien : utiliser un appareil Dyson pour ses cheveux, c’est l’assurance de les préserver, même après de longues sessions. Une prouesse vraiment rare sur ce type d’appareils, liée notamment à la parfaite maîtrise des flux d’air de la marque.

À l’occasion de la Fête des Mères, Dyson réduit de 5 % votre facture si vous souscrivez à sa newsletter et vous offre en prime une série d’accessoires d’une valeur de 99 à 109 euros, en fonction de l’appareil choisi.

Dyson Supersonic : un sèche-cheveux surpuissant

Avec son design futuriste rappelant étroitement les purificateurs d’air de la marque, le sèche-cheveux Dyson Supersonic ne passe pas inaperçu. Mais ce modèle ne se contente pas d’être beau, il est aussi très puissant.

Équipé d’un moteur numérique Dyson V9 capable de tourner à 110 000 tours par minute, cet appareil propulse chaque seconde 13 litres d’air à haute pression. C’est bien plus que la plupart des sèche-cheveux traditionnels, dont le moteur gravite en moyenne autour des 10 000 tours par minute.

Mais à quoi sert toute cette puissance ? Non seulement à sécher plus rapidement les cheveux, mais aussi à rendre plus efficace le séchage à faible température. Et grâce aux différents embouts offerts avec le Dyson Supersonic, le flux d’air est mieux contrôlé :

le diffuseur et le peigne à dents larges préservent les boucles ;

le concentrateur offre une haute précision pour les brushings ;

l’embout de finition lisse apporte la brillance post-brushing et réduit les frisottis ;

l’embout de séchage doux sèche, sans agresser les cheveux fins et les cuirs chevelus sensibles.

En parallèle, le Dyson Supersonic propose trois niveaux de puissance et quatre pour la température, celle-ci n’excédant pas 100°C.

Performant, mais respectueux des cheveux, le Dyson Supersonic est disponible à 479 euros sur la boutique officielle de la marque. Et à l’occasion de la Fête des Mères, la firme anglaise vous offre pour 109 euros d’accessoires dont une brosse plate pour lisser les cheveux lors du brushing, un peigne démêlant et un coffret de rangement.

Dyson Airwrap Complete Long : un appareil tout-en-1 pour gagner de la place et du temps

Certains et certaines aiment passent des heures dans la salle de bain à tenter de dompter leur chevelure. Pour que chaque shampoing ne se transforme pas en parcours du combattant, Dyson a conçu le Dyson Airwrap Complete Long.

De prime abord, cet appareil ressemble à un simple boucleur. En réalité, il va beaucoup plus loin. Multifonction, le Dyson Airwrap Complete Long peut remplacer tous vos appareils de coiffure. La marque anglaise a prévu un embout pour chaque fonction et pour chaque type de cheveux. Sécher, lisser, aplatir, donner du volume, onduler et même boucler : il peut tout faire.

Et sa polyvalence n’ôte rien à sa performance, Dyson l’ayant doté du même moteur V9 que le sèche-cheveux Dyson Supersonic. L’air est donc propulsé puissamment et à haute pression, pour des cheveux coiffés plus rapidement avec une moindre chaleur. Sur ce point, le dyson Airwrap Complete Long se charge de vérifier 40 fois par seconde la température pour qu’elle reste bien en dessous des 150°C.

Dyson y a ajouté une autre technologie phare, basée sur “l’effet Coanda”. Concrètement, tous les embouts sont étudiés pour diffuser l’air avec une orientation bien précise, et ainsi attirer automatiquement les cheveux autour du rouleau ou à la surface de la brosse. L’air est ensuite envoyé à haute puissance, pour un coiffage rapide, efficace et sans chaleur ou presque.

Le Dyson Airwrap existe en deux variantes, l’une pour les cheveux courts à mi-long, c’est-à-dire au-dessus de la clavicule, et l’autre pour les cheveux longs. Pour la Fête des Mères, ces deux modèles disponibles à 599 euros sont accompagnés d’une brosse plate, d’un peigne démêlant et d’une pochette de voyage (d’une valeur de 99 euros).

Dyson Corrale : lisser les cheveux sans les agresser

Si votre mère ne jure que par des cheveux lisses et soyeux, le lisseur Dyson Corrale est fait pour elle. Pratique, cet appareil présente l’avantage d’être sans-fil et peut donc l’accompagner partout, pour de petites retouches occasionnelles (idéal par temps de pluie !). Proposé à 479 euros avec sa station de charge, le lisseur Dyson Corrale peut tenir 30 minutes en chauffe avec une batterie pleine.

Alors que tous les lisseurs sont connus pour abîmer les cheveux avec une chaleur extrême, Dyson a trouvé la solution pour offrir un lissage efficace tout en réduisant les dommages thermiques. La marque anglaise a recours à des plaques en alliage de cuivre et de manganèse, plus souples que la céramique ou le titane habituellement utilisés sur ce type d’appareils. Une telle flexibilité permet de rassembler les cheveux, donner plus de contrôle à l’utilisateur et ainsi réaliser les coiffures avec moins de dommages.

Pour aller encore plus loin dans la préservation des cheveux, Dyson a intégré un système de contrôle intelligent de la chaleur, chargé de vérifier 100 fois par seconde que la température n’excède pas celle sollicitée par l’utilisateur.

D’ailleurs, trois options sont proposées par le lisseur Dyson Corrale : 165°C pour les cheveux fragiles, 185°C pour les cheveux normaux et 210°C pour les cheveux épais et sains. Tout comme le niveau de batterie, la température est contrôlable depuis l’écran OLED intégré.

Et bien que le lisseur Dyson Corrale soit pensé avant tout pour lisser les cheveux, celui-ci permet aussi de les boucler, mais il faut un bon coup de main. Toute une série de tutoriels est d’ailleurs proposée sur l’application MyDyson.

Pour la Fête des Mères, Dyson accompagne son lisseur Dyson Corrale d’une série d’accessoires d’une valeur de 109 euros, comme pour les autres modèles.