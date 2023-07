Prise, thermostat ou sonnette connectée : prix en baisse pour les Prime Day

Les Prime Day sont le bon moment pour acheter de petits produits connectés à bon prix. Pour se lancer et connecter ses appareils « bêtes » dans sa maison, Aqara en propose beaucoup. Simples à installer, discrets et abordables, ils apportent confort et sécurité au quotidien.

Avec les Prime Day, la maison du futur est à votre portée. Inutile de prévoir un gros budget pour pouvoir contrôler sa maison à distance, automatiser le lancement de sa cafetière, ou même gérer la température d’une pièce.

Les 11 et 12 juillet, le spécialiste de la domotique Aqara affiche de belles remises sur ses objets connectés. Les Prime Day ne durant que deux jours, nous avons sélectionné pour vous les meilleures affaires à saisir. Les voici :

Une prise intelligente : le point de départ pour sa maison connectée

Une prise connectée, mais pour quoi faire ? Les possibilités offertes par l’équipement d’Aqara sont en réalité assez larges et dépendent étroitement des dispositifs annexes que vous décidez éventuellement d’ajouter à votre installation.

Seule, cette prise vous permet d’allumer ou d’éteindre les appareils qui y sont branchés directement depuis votre smartphone, via les applications Aqara Home, Google Home, Amazon Alexa, ou même Apple HomeKit. Le matériel le plus basique comme une lampe ou un ventilateur peuvent alors être contrôlés à distance.

Vous pouvez même créer des routines et activer la prise, et donc les appareils qui sont branchés dessus, uniquement à certaines heures de la journée. Par exemple, vous pouvez programmer le lancement de votre ventilateur ou de votre déshumidificateur d’air à l’heure où vous quittez habituellement le travail, pour retrouver le soir un appartement frais et un air assaini.

Et même lorsque vous êtes chez vous, la prise Aqara s’avère très pratique. Étant compatible avec tous les assistants vocaux, celle-ci vous permet aussi de contrôler vos appareils par la voix. Pour aller encore plus loin, si vous branchez une lampe à cette prise et installez conjointement un capteur de mouvement Aqara à l’entrée de la pièce, la lumière s’allume automatiquement à votre arrivée et s’éteint lorsque vous quittez les lieux.

Discrète et facile à paramétrer, cette prise connectée est en plus compatible avec tout type d’appareil (jusqu’à 2300 W), y compris les plus énergivores comme les chauffages électriques.

Durant les Prime Day d’Amazon, les abonnés Prime peuvent l’obtenir pour seulement 26,84 euros au lieu de 34,99 euros.

Un thermostat connecté pour mieux gérer ses radiateurs

Compatible avec les protocoles Zigbee 3.0 et Matter, le thermostat connecté Aqara E1 peut s’intégrer facilement à toutes vos autres routines domotiques. Cet appareil ne prend que quelques minutes pour être installé sur la valve du radiateur et pour être paramétré.

Une fois en place, tout se passe sur les applications Aqara Home, Google Home, Amazon Alexa ou Apple HomeKit. Depuis votre smartphone, vous pouvez alors rapidement et simplement modifier la température souhaitée, et ce, même si vous êtes en déplacement. Mais l’intérêt d’un tel dispositif est surtout de pouvoir programmer votre radiateur pour qu’il s’adapte automatiquement à votre rythme de vie.

Vous pouvez alors lui demander de maintenir une température précise le soir et le week-end lorsque vous êtes chez vous, et de chauffer nettement moins la semaine durant vos heures de travail, ainsi que la nuit.

Et pour être au plus près de vos besoins, grâce à la géolocalisation, vous pouvez aussi paramétrer l’application pour que le chauffage se déclenche lorsque vous arrivez à une certaine distance de votre domicile.

Aqara a aussi pensé à vos factures énergétiques et son thermostat connecté peut automatiquement couper le chauffage dès lors que la fenêtre est ouverte, et plus précisément lorsqu’il détecte une baisse brutale de température. Vous pouvez aussi choisir d’installer un capteur spécifique chargé de détecter si une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée et le coupler au thermostat afin qu’il réagisse avec encore plus de précision.

La marque vous permet également de l’associer à un capteur de température et d’humidité indépendant. De cette manière, pour mesurer la température ambiante, vous n’êtes pas contraint de vous fier au capteur de température intégré au thermostat, celui-ci étant susceptible d’être moins précis en raison de sa proximité avec le radiateur. Associés, ces deux dispositifs sont très pratiques pour s’assurer que la température est conforme à celle désirée, et ce, en tout point de la pièce. Vous pouvez ainsi choisir de déclencher ou de couper le radiateur dès que certains seuils de température et d’humidité sont atteints. L’ensemble du matériel se charge donc pour vous de maintenir des conditions optimales.

À l’occasion des Prime Day, le thermostat connecté Aqara E1 profite d’une belle remise et voit son prix baisser de 59,99 à 43,86 euros pour les clients Amazon Prime. Le capteur de température et d’humidité passe quant à lui de 22,99 à 18,85 euros.

Une sonnette intelligente pour personnaliser l’accueil de ses invités

Voilà comment faire sensation lorsque vous recevez du monde à la maison. Équipée d’une caméra, d’un système de reconnaissance faciale et de haut-parleurs, la sonnette connectée Aqara G4 vous permet d’accueillir vos proches avec des messages personnalisés. Au total, l’outil peut enregistrer jusqu’à 30 profils différents. Vous pouvez même choisir de communiquer avec votre véritable voix ou la modifier électroniquement.

Grâce à sa caméra 1080p dotée d’un large champ de vision de 162 degrés, cette sonnette intelligente vous permet de savoir en direct et en vidéo qui sonne à votre porte. Et puisqu’elle embarque en prime un capteur infrarouge, même de nuit, vous pouvez déceler qui est sur votre palier.

Concrètement, dès que votre invité appuie sur la sonnette, le module placé à l’intérieur du logement retentit au son d’une musique personnalisée et jusqu’à une puissance de 95 dB. Aqara vous permet aussi de lancer la sonnerie sur l’enceinte connectée de votre choix. En complément, vous recevez simultanément une alerte sur votre smartphone. Une fois l’appel décroché, vous pouvez facilement communiquer et en direct avec la personne concernée, même si vous êtes loin de chez vous.

Très pratique, cette sonnette intelligente vous permet également de surveiller sur demande ce qui se passe aux abords de chez vous en votre absence. Même en vacances, vous pouvez ainsi garder un œil sur votre domicile.

Durant les Prime Day, cette sonnette vidéo G4 d’Aqara est affichée à 109,99 euros au lieu de 129,99 euros pour les clients Amazon Prime. Un prix particulièrement abordable pour ce type de dispositif compatible avec les dernières normes Matter.