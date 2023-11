L’avenir de la maison connectée est dans la coopération des appareils

La maison connectée est déjà une réalité pour nombre d’utilisateurs, mais cela reste encore trop souvent limité à quelques objets indépendants. La véritable smart home, celle qui inclut tous les appareils de notre quotidien, est encore balbutiante, mais commence à se dévoiler pour mieux bouleverser notre quotidien dès demain.

La maison connectée était omniprésente durant l’IFA 2023, en septembre dernier. Toutefois, ce sont les marques d’électroménager qui se font le plus remarquer avec l’apparition d’écosystèmes de plus en plus complets et ouverts. Chaque constructeur possède sa propre philosophie et les produits connectés deviennent progressivement la norme. Un état de fait enthousiasmant, à condition que la connectivité apporte une réelle valeur ajoutée.

Une maison dopée à la connectivité et à l’IA

L’une des questions qui revient le plus souvent dans l’univers de la maison connectée est justement l’intérêt de la connectivité. Reproduire les commandes physiques semble bien limité, surtout pour des produits que nous utilisons en présentiel. Nous ne remplissons pas la machine à laver à distance et le réfrigérateur est toujours proche de nous quand nous cuisinons. De plus, si nous avons besoin de programmer des actions, nous pouvons déjà le faire directement sur l’appareil, sans recourir à un smartphone. Ensuite, ajouter des technologies, comme le Bluetooth, le Wi-Fi, voire un écran LCD, a un coût certain, qui peut difficiler se justifier uniquement par leur propre existence.

La connectivité devient de plus en plus la norme et certains constructeurs s’investissent pleinement dedans comme Samsung et surtout Haier. Comme nous le précise Vincent Rotger, président de Haier France, « tous les produits actuellement lancés par le groupe Haier sont connectés, des réfrigérateurs, aux fours, en passant par les machines à laver, les sèche-linge et cela pour toutes les marques du groupe : Haier, Candy, Hoover et Rosière ». Le constructeur met en parallèle les progrès effectués dans les technologies de lavages, de refroidissement et la connectivité, associée à l’IA.

Dans le domaine de l’énergie, les plus gains sont principalement techniques. Par exemple chez Haier, le lave-linge haut de gamme X SERIES 11 propose une classe énergétique A-40 %, et le lave-vaisselle I-Pro Shine Series 7 A-30 %. La connectivité et l’IA sont là pour apporter un surplus de confort à l’usage et en optimiser les performances.

L’intelligence et la connectivité peuvent aussi avoir des conséquences positives plus immédiates du point de vue écologique. Ainsi, de plus en plus de lave-vaisselles et de machines à laver proposent un dosage automatique des détergents, en fonction du type de linge et du niveau de saleté. Le lave-linge X SERIES 11 va encore plus loin en proposant quatre bacs à dosage automatique pour optimiser l’usage des différents types de détergents. Ici, l’IA associée à une vision plus efficace des consommables permet de réduire le niveau de pollution aux produits chimiques.

La maison de demain doit relever les mêmes défis que ceux de la ville connectée. Disposer d’éléments séparés de plus en plus intelligents et efficients est une bonne chose. Mais c’est en réalisant une véritable interconnexion entre chacun que nous pourrons en tirer le plus de bénéfices.

La maison connectée de la cuisine au toit

Qu’il s’agisse d’un réfrigérateur qui va détecter les aliments afin d’optimiser leur conservation, ou d’un sèche-linge qui analyse son contenu pour atteindre le meilleur ratio efficacité/consommation d’énergie, l’IA domestique est déjà une réalité. Chaque constructeur développe son propre écosystème centré autour d’une application, qui se nomme SmartThings chez Samsung ou hOn chez Haier. Elles permettent de contrôler finement ses appareils et certains sont même capables de communiquer via le protocole Matter. Ce dernier point est essentiel, car il s’agit du seul protocole de maison connectée soutenu par l’ensemble du marché.

Haier nous a présenté un exemple de cette communication entre deux appareils. Via sa technologie BioniCook, le constructeur peut aider à cuisiner un plat, qui nécessite l’usage d’un four et d’une plaque induction, pour que chaque élément soit prêt à être servi simultanément. Nous pouvons imaginer une multitude de micro-interactions de la sorte. Par exemple que la ventilation de la buanderie s’active quand le sèche-linge est en fonctionnement. Qu’une fois que vous avez terminé de cuisiner et que le four devient froid, le robot aspirateur laveur aille traiter la cuisine. Les possibilités de scénarios au quotidien sont illimitées, mais représentent juste la partie immergée de l’iceberg.

La prochaine étape est de passer de la « micro-maison connectée » et ses nombreuses interactions entre appareils connectés, à une « macro maison connectée ». Dans ce dernier cas, il y a une gestion centralisée qui réunit toutes les micro-interactions pour en déduire des actions plus globales. Les concepts de ce type ne sont pas nouveaux et le SmartGrid d’Haier est le dernier exemple en date et l’un des plus aboutis. Il interconnecte l’ensemble des objets de maison connectée pour en optimiser chaque usage et surtout l’aspect énergétique. Tous ces produits sont associés à un système de production par panneaux solaires et de batteries à très hautes capacités.

En interconnectant les appareils électroménagers, les bornes de charges de voiture électrique, les systèmes photovoltaïques et de batteries, le constructeur veut que son application hOn gère tous les aspects de la maison. Vous pourrez manuellement agir pour par exemple utiliser l’énergie des batteries pour alimenter un lavage imprévu alors que les tarifs sont en heures pleines.

Ou qu’automatiquement, l’application anticipe la charge d’un véhicule électrique en accumulant un maximum d’énergie en journée et en limitant la distribution sur batterie à d’autres appareils. L’application doit apprendre de vos usages pour améliorer votre confort et votre bilan carbone. Les profils peuvent aussi être personnalisés pour chaque membre du foyer, chacun devient ainsi responsable de ses usages et peut agir à son échelle.

Cela est enthousiasmant, mais demande une maîtrise complète de la chaîne de produits connectés, petit et gros électroménager, des moyens de production photovoltaïques, de stockage avec les batteries, du chauffage et de la climatisation. Ce qui n’est le cas pour aucun constructeur et rend encore plus important l’usage de protocole de communication qui fasse abstraction des écosystèmes propriétaires. De plus, la gestion de l’eau et des déchets est encore absente des concepts présentés et est pourtant essentielle pour atteindre l’efficacité maximale. Si le marché se cherche encore, il semble avoir une vision de plus en plus claire, avec une prise en compte des enjeux énergétiques. La vitesse à laquelle elle s’installera dans notre quotidien dépend maintenant plus de l’appropriation par les consommateurs de ces concepts, ce qui inclut des tarifs accessibles, les technologies sont déjà là.

NB : cet article a été écrit lors d’un voyage de presse à l’IFA organisé par Haier. La marque n’a pas été impliquée dans sa rédaction ni sa relecture.