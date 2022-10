Tineco : ces aspirateurs-balais passent aussi la serpillière, et ils sont maintenant en promotion

Les aspirateurs sont une nouvelle fois à l’honneur chez AliExpress. Point de robot cette fois, ce sont les aspirateurs-balais et serpillières Tineco qui profitent des promotions automnales. Des réductions sur des appareils comme le Tineco Floor One S3 ou le Tineco iFloor One S5 Combo.

Devoir passer l’aspirateur avant de passer la serpillière a vite fait de transformer votre week-end entier en session de ménage. Heureusement, pas besoin de sacrifier ses jours de repos pour un logement propre, les aspirateurs balais de Tineco vous permettent de laver et aspirer simultanément. Donc de gagner un temps considérable.

Pas besoin non plus de dépenser toutes vos économies. Pendant les prochaines 72 heures, AliExpress casse les prix de plusieurs produits, à l’instar du Tineco iFloor 3 ou du Tineco Floor One S5. Des aspirateurs qui bénéficient aussi bien d’un coupon-vendeur que d’un code promo. On vous explique.

Le Tineco Floor One S5 à 312 euros au lieu de 416 euros

Le Tineco Floor One S5 est l’exemple même de l’aspirateur polyvalent qui pousse les aspirateurs-balais classiques à rester au placard. S’il reprend dans les grandes lignes les avantages d’un aspirateur-balai lambda, à savoir une absence de fil, une bonne ergonomie et une autonomie correcte, il y ajoute un twist. Le Tineco Floor One S5 embarque en plus un réservoir d’eau afin de laver le sol pendant son passage.

Sa brosse serpillière fait ainsi disparaître les taches de liquide comme de sauce sans difficulté. Ses capteurs embarqués lui permettent de détecter le type de sol et de saleté pour adapter la puissance d’aspiration, le débit d’eau et la vitesse du rouleau. Vous n’abimerez donc pas vos sols lors du ménage.

Une fois sur sa station de recharge, vous pouvez nettoyer la brosse automatiquement en pressant un simple bouton. Une bonne idée qui vous évite de salir le sol après plusieurs passages. Un écran tactile iLoop est également de la partie. Celui-ci vous indique, à l’aide d’une jauge circulaire, si votre sol est propre ou non. Un écran qui indique par ailleurs le niveau de batterie, la connexion au réseau Wi-Fi ou non, ainsi que les divers modes de nettoyage (auto, éco, max, etc.).

Une application dédiée est disponible pour garder un œil sur l’état de votre aspirateur où que vous soyez. Enfin, le Tineco Floor One S5 peut facilement se transformer en aspirateur à main pour vous permettre de nettoyer un canapé ou un plan de travail facilement. Un embout brosse et un embout fin sont fournis dans ce but.

Habituellement vendu aux alentours de 400 euros, le Tineco Floor One S5 tombe à 312 euros chez AliExpress grâce à un combo coupon-vendeur de 81 euros et au code promo 30TIN qui vous permet d’économiser 30 euros supplémentaires.

Découvrir le Tineco Floor One S5 à 312 euros 30IN

Le Tineco Floor One S3 à 276 euros au lieu de 343 euros

Avec le Tineco iFloor S3, le constructeur parvient à livrer le bon compromis entre efficacité et accessibilité. Il n’a rien à envier au Tineco iFloor One S5 si ce n’est la possibilité de se transformer en aspirateur à main. Une absence qu’il compense par une autonomie améliorée puisqu’il peut enchainer 35 minutes de ménage avant de réclamer une charge.

Il profite également de la technologie de capteurs iLoop, et peut donc détecter le type de sol pour adapter sa puissance et son débit d’eau. Son écran vous indique si le sol est sale ou propre, le temps restant d’utilisation et la force d’aspiration.

Sa station de recharge s’occupe aussi de nettoyer la brosse. Pour cela, il suffit de presser une touche présente sur l’aspirateur. L’autre force du Tineco Floor One S3 est son silence… En comparaison aux autres aspirateurs-balais. Grâce à son moteur silencieux, le Tineco n’émet pas un bruit supérieur à 70 décibels, afin de ne pas vous abimer les tympans. Enfin, l’application Tineco vous prévient lorsque l’aspirateur nécessite un entretien.

Le Tineco Floor One S3 est désormais proposé à 276 euros contre 343 euros. Pour obtenir ce prix, appliquez le coupon-vendeur de 49 euros ainsi que le code promo 30IN lors de la commande.

En savoir plus sur le Tineco Floor One S3 à 276 euros 30IN

Le Tineco iFloor S3 à 223 euros au lieu de 276 euros

Voici l’aspirateur le plus abordable de la sélection. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un appareil inefficace. Le Tineco iFloor S3 fait certes quelques petites concessions, comme la base auto-nettoyante, mais il apporte tout ce que l’on attend d’un aspirateur balai/serpillière.

Sa brosse serpillière lui permet de récupérer la poussière comme de récurer les sols pour éliminer les traces. Il compte deux réservoirs, un pour l’eau propre et le second pour l’eau sale. Il nettoie aussi bien les sols stratifiés qu’en linoléum, en passant par le carrelage ou le marbre.

Un écran vous aide à surveiller le niveau de la batterie, la puissance d’aspiration, le mode de lavage ou le remplissage des différents réservoirs.

Le Tineco iFloor S3 profite lui aussi d’une baisse de prix et passe à 223 euros au lieu de 276 euros. Pensez à utiliser le coupon-vendeur de 38 euros ainsi que le code promo 20IN au moment de l’achat.