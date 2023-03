Avec cette offre sur Tineco Floor One S5 Amazon va vous faire craquer pour cet aspirateur qui lave aussi le sol

Le compte à rebours est lancé, pendant 48 heures du 27 au 29 mars, le prix du Tineco Floor One S5 perd 20 % sur Amazon. Une offre à ne pas manquer pour cet aspirateur polyvalent qui lessive également votre sol, le tout pour moins de 420 euros.

Vous doutez de l’efficacité des aspirateurs-robots et vous préférez le confort d’un aspirateur balai ? Vous aimeriez aussi ne pas avoir à passer la serpillère après avoir passé l’aspirateur ? Il est grand temps de considérer le Tineco Floor One S5. Cet aspirateur balai deux-en-un aspire efficacement et lessive le sol sans effort. Jusqu’au 29 mars, Amazon réduit le prix de ce très bon produit de 20 % le faisant ainsi passer à 415,20 euros au lieu de 519 euros.

Pourquoi choisir un aspirateur balai à l’ère de l’aspirateur robot ?

L’aspirateur robot profite de bien des avantages. Il est autonome, discret et généralement très bien doté côté technologies. Pourtant, si l’on veut s’assurer que le ménage est réalisé efficacement dans tous les recoins de la maison, la programmation d’un parcours de nettoyage peut s’avérer fastidieuse, et souvent imparfaite.

Coins oubliés, poussière qui s’accumule, obstacles sur lesquels votre robot peut buter (alors qu’il ne devrait pas)… Bref, parfois, un aspirateur balai s’avère mille fois plus efficace puisque c’est vous qui êtes aux commandes de l’objet. Il n’appartient donc qu’à vous d’éliminer toutes les saletés où qu’elles se cachent.

Un aspirateur balai maniable pour un sol impeccable

Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, ce Tineco Floor One S5 s’avère léger et extrêmement maniable. Avec un poids de 4,5 kg et des dimensions contenues de 110 cm de hauteur pour une largeur de 26 × 27,3 cm, le Floor One S5 ne demande qu’un effort minime pour être manipulé dans toute la maison et transporté d’un étage à l’autre si besoin.

Pour assurer ce nettoyage rigoureux, le Tineco Floor One S5 s’équipe d’un bac collecteur de 700 mL qui assure le stockage de l’eau sale et de la poussière ainsi que d’un bac réservé à l’eau propre de 800 mL. Il bénéficie également d’une position parking qui lui permet de lancer l’auto-nettoyage du rouleau lavant. Un atout qui permet par ailleurs de faciliter son rangement en position debout.

L’aspirateur laveur propose également trois modes différents de nettoyage : le mode auto pour un nettoyage classique, le mode max pour les taches tenaces, ou bien le mode aspiration unique si aucun liquide ne doit être nettoyé.

Avec une autonomie de 35 minutes, le Tineco Floor One S5 peut largement assurer le nettoyage d’un appartement de taille raisonnable ou bien gérer des situations de nettoyage ponctuelles sans aucun souci.

Pour les surfaces plus difficiles d’accès enfin, le Tineco Floor One S5 est capable de se muer en aspirateur à main et ainsi atteindre les surfaces les plus difficiles d’accès.

La technologie iLoop s’adapte à la saleté de votre sol

L’un des gros arguments de ce Tineco Floor One S5, repose sur “ILoop”, son système de capteur qui détecte le type de saleté au sol et leur quantité pour adapter l’aspiration et le lavage en conséquence. Ainsi, si votre sol ne présente que des saletés “sèches”, ou à l’inverse si vous avez inondé votre plancher, l’aspirateur adapte à la fois la pression du rouleau absorbant, le débit d’eau délivré à chaque passage ou encore la puissance d’aspiration. Plus besoin de toucher aux réglages, l’aspirateur s’en charge pour vous.

Pour compléter le dispositif, le Tineco Floor One S5 profite d’un grand écran couleur sur lequel vous pouvez visualiser les différents modes d’aspiration ainsi que l’état de la batterie.

Mieux, l’aspirateur laveur affiche un code couleur spécifique en fonction de l’avancée de votre nettoyage : rouge s’il détecte des saletés, bleu si les saletés ont été éliminées.

Maniable et polyvalent, le Tineco Floor One S5 vient se positionner comme une alternative plus que séduisante aux traditionnels robots aspirateurs. En plus d’aspirer la poussière, il nettoie en profondeur votre sol et ce, où que soient cachées les saletés.

Du 27 au 29 mars, le Tineco Floor One S5 voit son prix baisser de plus de 100 euros chez Amazon et passe ainsi à 415,20 euros.