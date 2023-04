Dyson fait le ménage de printemps et réduit le prix de ses meilleurs aspirateurs-balais

Vous hésitez à acheter un aspirateur Dyson mais vous hésitez à cause du prix ? Bonne nouvelle, la boutique officielle du constructeur propose de belles réductions sur ses modèles phares d'aspirateurs-balais, du Dyson Cyclone V10 Extra au récent Dyson V15 Detect Absolute. Mais il faut faire vite, car l’opération ne dure que quelques jours.

Dyson est tout simplement une référence en matière d’aspirateurs-balais. La marque anglaise a été précurseure dans le domaine et a révolutionné le marché des aspirateurs en associant sa puissante technologie de moteur cyclonique à des appareils au design soigné.

Aujourd’hui, Dyson propose une large gamme de produits, dont la performance et la praticité ne sont plus à prouver. Et pendant quelques jours seulement, Dyson affiche de belles remises sur l’ensemble de son catalogue. C’est l’occasion de découvrir tous les avantages d’un aspirateur-balai haut de gamme, sans avoir à vider son LDD. Voici notre sélection des meilleures offres du moment :

Le Dyson V10 Extra est à 399 euros au lieu de 449 euros ;

Le Dyson V15 Detect Absolute est à 599 euros au lieu de 749 euros.

Dyson Cyclone V10 Extra : un puissant aspirateur-balai qui assainit l’air

Dévoilé en 2018, le Dyson Cyclone V10 Extra est un incontournable au sein du catalogue de la marque anglaise. Léger et équipé d’une brosse motorisée Motorbar auto-démêlante, ce modèle est aussi très puissant. En plus, il bénéficie d’une fonctionnalité d’assainissement de l’air.

Alimenté par un « moteur numérique » atteignant 125 000 tours par minute, le Cyclone V10 Extra s’avère encore particulièrement performant. La marque anglaise l’a d’ailleurs pourvu de trois modes d’aspiration différents, pour s’adapter au mieux au type de sol et préserver autant que possible l’autonomie de l’appareil. Cette dernière est d’ailleurs de 60 minutes avec le mode de base. Une charge complète permet donc de nettoyer tranquillement tout son intérieur.

Mais ce modèle ne se contente pas d’éliminer poussière, cheveux et poils d’animaux, il s’attaque aussi aux particules fines et allergènes comme le pollen et les bactéries. À l’appui de ses 14 cyclones aspirant à une force de plus de 79 000 G, le Dyson Cyclone V10 Extra assainit l’air, une fonctionnalité très appréciée des personnes souffrant d’allergies printanières.

Accompagné de sa station de charge et d’une série d’accessoires, pour accéder dans tous les recoins sans effort, le Cyclone V10 Extra profite actuellement d’une belle remise et voit son prix tomber de 449 à 399 euros.

Dyson V15 Detect Absolute : puissant et intelligent

Officialisé en 2021, le V15 Detect Absolute est le modèle d’aspirateur-balai le plus récent et le plus performant de Dyson. Véritable concentré de technologies et de puissance, le V15 Detect Absolute se distingue de ses prédécesseurs par l’intégration d’un écran LCD. Celui-ci vous indique en temps réel la quantité et le type de particules aspirées, ainsi que le niveau de batterie restant. Vous ne serez donc plus pris de cours en pleine session de nettoyage.

Mais la véritable force du Dyson V15 Detect Absolute est son aspiration intelligente. Plus besoin de définir les réglages et les modes de fonctionnement de votre aspirateur-balai, car ce modèle adapte intelligemment la puissance d’aspiration au type de sol et de particules rencontrées. Et grâce à sa brosse Digital Motorbar avec lumière intégrée, aucune poussière ne pourra vous échapper, pas même les plus invisibles à l’œil nu.

D’ailleurs, ce puissant V15 Detect Absolute est équipé d’un moteur numérique effectuant 125 000 tours par minute, ce qui lui permet de déloger les poussières, les poils d’animaux, ainsi que les particules fines les plus incrustées dans les tapis et les moquettes. En plus, à l’instar de ses prédécesseurs, cet aspirateur-balai est équipé d’une mini brosse auto-démêlante et s’accompagne d’une série d’embouts, pour faciliter d’autant plus le nettoyage et l’assainissement de votre intérieur.

Cet excellent modèle rassemble donc à lui seul tout le savoir-faire et la qualité de Dyson et pendant quelques jours seulement, il est affiché à 599 euros au lieu des 749 euros habituels.

Dyson, ce n’est pas uniquement des aspirateurs. La marque est aussi reconnue pour la qualité de ses appareils de coiffure et de ses purificateurs d’air et en ce moment, la marque propose de belles remises sur l’ensemble de son catalogue.